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Bakan Şimşek ABD'deki temaslarını değerlendirdi

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Şimşek#ABD#Ekonomi
Bakan Şimşek ABDdeki temaslarını değerlendirdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2024 17:36

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Dünya Bankası ve IMF yıllık toplantıları için bulunduğumuz ABD’de çok sayıda yatırımcı toplantısı ve ikili görüşme yaptık. Temaslarımızda programımızın sonuçlarını, program kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek ülkemizin potansiyeline nasıl ulaşacağımızı anlattık. Ülkemize olan çok yoğun ilgi programımızın doğru ilerlediğini açıkça gösteriyor" dedi.

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Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

Dünya Bankası ve IMF yıllık toplantıları için bulunduğumuz ABD’de çok sayıda yatırımcı toplantısı ve ikili görüşme yaptık. Temaslarımızda programımızın sonuçlarını, program kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek ülkemizin potansiyeline nasıl ulaşacağımızı anlattık. Ülkemize olan çok yoğun ilgi programımızın doğru ilerlediğini açıkça gösteriyor.

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#Mehmet Şimşek#ABD#Ekonomi

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