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Bakan Şimşek ABD'de kredi derecelendirme kuruluşları ile görüştü

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#Kredi Derecelendirme Kuruluşu#Mehmet Şimşek#Kredi
Bakan Şimşek ABDde kredi derecelendirme kuruluşları ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 09:19

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 79. BM Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yetkilileri ile bir araya geldi.

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Edinilen bilgiye göre, New York temasları kapsamında yatırımcı toplantıları ve görüşmeleri gerçekleştiren Şimşek, temaslarının 3. gününde, Standard & Poor's (S&P) ve Moody's'in üst düzey yetkilileri ile görüştü.

Toplantıya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da katıldı.

Toplantılarda Şimşek'in, ekonomi programındaki son dönem gelişmelerine, özellikle de kamu maliyesi alanındaki önceliklerine değindiği öğrenildi.

Bakan Şimşek, New York'taki yatırımcı toplantıları ve görüşmelerini tamamladı.

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#Kredi Derecelendirme Kuruluşu#Mehmet Şimşek#Kredi

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