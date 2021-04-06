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Bakan Pekcan'dan 'e-ticaret ve e-ihracat' açıklaması

06.04.2021 - 11:42
Bakan Pekcan'dan 'e-ticaret ve e-ihracat' açıklaması | Ekonomi Haberleri

Bakan Pekcan, "Türkiye şimdiden küresel ölçekte hızla büyüyen e-ticaret ve e-ihracat pazarlarında vardır ve güçlü biçimde olmaya devam edecektir" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye şimdiden küresel ölçekte hızla büyüyen e-ticaret ve e-ihracat pazarlarında vardır ve güçlü biçimde olmaya devam edecektir. Ülkemizde halihazırda e-ticaret faaliyetinde bulunan 256 bin 861 işletme bulunmaktadır. 2019'da bu rakam 68 bin 457 idi" dedi.


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