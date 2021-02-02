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Bakan Pekcan: Tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatı

02.02.2021 - 12:04
Bakan Pekcan: Tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatı | Ekonomi Haberleri

Bakan Pekcan, ocakta ihracatın, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 2,5 artışla 15 milyar 48 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Bu rakam tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamıdır." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile Ticaret Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, ocak ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Bu yıl ihracat vizyonu kapsamında, dijital pazarlama faaliyetlerine yönelik desteklerin gelecek dönemde de artarak sürdürüleceğini ifade eden Pekcan, e-ihracatın artırılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılacağını söyledi.

Pekcan, 2019 yılında kamuoyuyla paylaştıkları İhracat Ana Planı'nda belirlenen 17 hedef ülke ve 5 hedef sektöre yönelik odaklanma çalışmalarının sürdürüleceğine işaret ederek, bu ülkelere yönelik ihracatçılara ilave destekler sağlanacağını bildirdi.

Ayrıca, ihracata yönelik devlet yardımları, sanal fuarlar ve sanal ticaret heyetleri, ihracatın tabana yayılması çalışmaları, Sanal Ticaret Akademisi eğitimleri, KOBİ'lere yönelik Eximbank finansman imkanlarının artırılması, ticaret diplomasisi faaliyetleri ve Bakanlığın diğer çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Pekcan, "Tüm bu gayret ve çalışmaların desteği ve ihracatçılarımızın her zamanki azmiyle pandemi sürecindeki gelişmelere de bağlı olarak 2021 yılı için öngörülen 184 milyar dolarlık ihracat hedefini aşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK OCAK AYI İHRACAT RAKAMI"

Pekcan, 2020 yılını önemli rekorlarla kapattıktan sonra, 2021 yılını da olumlu bir ihracat rakamıyla açıyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ocak ayı ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre, 2 iş günü eksik olmasına rağmen yüzde 2,5 artışla 15 milyar 48 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamıdır. Bu rakam, ihracatımızda geçen yılın son çeyreğinde görülen büyüme sürecinin devam ettiğini göstermektedir. Öte yandan, ocak ayında ithalatımız, geçen senenin aynı ayına göre, yüzde 5,6 azalışla 18 milyar 123 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak ayı dış ticaret açığı, 3 milyar 75 milyon dolar olmuştur. Bu da geçen sene ocak ayına göre yüzde 32'lik bir azalışa karşılık gelmektedir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ocakta geçen sene ocak ayına göre 6,5 puan artışla yüzde 83 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşmiştir. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 87'dir."

"ÜLKEMİZİN MAKROEKONOMİK İSTİKRARINI DESTEKLEYEN BİR GELİŞME"

Bakan Pekcan, gerçekleşen ocak ayı ihracat değerini, küresel ekonomide devam eden belirsizlik ortamı, ikinci dalga nedeniyle ticaret ortaklarında devreye konulan kısıtlamalar, teslimat sürelerinde gecikmeler ve lojistik maliyetlerdeki artışlar gibi gözlenen arz kısıtlarına rağmen önemli ve başarılı bir performans olarak gördüklerine dikkati çekerek, "İhracattaki artışla ithalattaki gerileme, dış ticaret açığının ocak ayında azalmasına yol açmıştır. Bu da elbette ülkemizin makroekonomik istikrarını destekleyen bir gelişmedir." ifadelerini kullandı.

Pekcan, dış ticaretteki bu güçlü performansı koruyup geliştirmek için, özel sektörle birlikte çalışmaları ve gayretlerini sürdüreceklerini kaydetti.


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