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Bakan Pekcan açıkladı: Özbekistan’da 2 bankayla imzalar atıldı

11.03.2021 - 15:35 | Son Güncelleme :
Bakan Pekcan açıkladı: Özbekistan’da 2 bankayla imzalar atıldı | Ekonomi Haberleri

Bakan Pekcan, "Eximbank, mal ve hizmet ihracatının finansmanına yönelik olarak Özbekistan'da yerleşik Agrobank ve Turonbank ile toplam 31 milyon dolar tutarında iki rotatif bazlı kredi anlaşması imzaladı" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu anlaşmalarla Eximbank ile Özbekistan'ın önde gelen bankaları arasında imzalanan kredi anlaşması sayısının 5'e, anlaşmaların toplam tutarının ise 170 milyon dolara yükseldiğini kaydetti.

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İmzalanan yeni kredi anlaşmaları ile Türkiye'den Özbekistan'a gerçekleştirilen özellikle yatırım malları ihracatının alıcı kredileriyle daha etkin desteklenmesi ve dış ticaret hacminin artırılmasını amaçladıklarını belirterek, "Anlaşmaların ihracatçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.


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