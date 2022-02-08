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Bakan Nebati'den Londra'da ilk mesaj: Görüşmeler çok olumlu

08.02.2022 - 09:16
Bakan Nebati'den Londra'da ilk mesaj: Görüşmeler çok olumlu | Ekonomi Haberleri

Bakan Nebati, Londra'da çeşitli banka ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle yapılan görüşmelerle ilgili paylaşımda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde;

Bugün Londra’da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığımız birebir görüşmeler çok olumlu geçti. Türkiye Ekonomi Modelimizi ve atacağımız adımları aktarıp, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Yarın da görüşmelerimize devam edeceğiz.


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