  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Bakan Nebati: Yabancı yatırımcının ilgisi bizi sevindirmektedir
‹ Önceki Haber İngiltere'de tüketici güveni 48 yılın dibinde İngiltere'de tüketici güveni 48 yılın dibinde Sonraki Haber › Turkcell ikinci çeyrekte yüzde 46 büyüdü Turkcell ikinci çeyrekte yüzde 46 büyüdü

Bakan Nebati: Yabancı yatırımcının ilgisi bizi sevindirmektedir

19.08.2022 - 15:59
Bakan Nebati: Yabancı yatırımcının ilgisi bizi sevindirmektedir | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Borsa İstanbul'a son 18 günde 13.6 milyar lira giriş olduğunu söyledi ve "Sermaye ve para piyasalarımızda güven ortamının sürdürülmesi açısından yabancı yatırımcının yüksek ilgisi bizleri sevindirmektedir" dedi.

Türkiye'deki sermaye piyasalarına ilgi her geçen gün artıyor. Borsa İstanbul rekor üzerine rekor kırarken şirketlerin güçlü sermayeleri ve elde ettikleri yüksek kârlar yatırımcıların iştahını artırıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'a olan ilgisini açıklayan tweetler paylaştı. Bakan Nebati Borsa İstanbul'a 1-18 Ağustos arasında 13,6 milyar liralık para girişi olduğunu belirtti. Nebati "Yabancı yatırımcının yüksek ilgisi bizleri sevindirmektedir" dedi.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Borsamızın öncülüğünde sermaye piyasalarımız derinleşmeyi sürdürüyor. Borsa İstanbul'da işlem gören ve rekor seviyeleri test eden şirketlere 1-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleşti.

Eş zamanlı olarak, TCMB brüt rezervimizde de 3 haftalık süreçte 15,4 milyar dolar artış kaydedildi. Sermaye ve para piyasalarımızda güven ortamının sürdürülmesi açısından yabancı yatırımcının yüksek ilgisi bizleri sevindirmektedir.

Türkiye Ekonomi Modelimiz ile yürütülen politikalarımız çok yönlü ve hedef odaklı. Finans ve sermaye piyasalarını destekleyici adımlarımızı sürdürecek, üreterek büyüyen Türkiye olma yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
3.020 Değişim: 0,01% Hacim : 63.772 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.999 19.08.2022 Yüksek 3.052
Açılış: 3.025
18,0987 Değişim: 0,11%
Düşük 18,0302 19.08.2022 Yüksek 18,1200
Açılış: 18,079
18,1933 Değişim: -0,37%
Düşük 18,1616 19.08.2022 Yüksek 18,2861
Açılış: 18,261
1.018,25 Değişim: -0,32%
Düşük 1.016,75 19.08.2022 Yüksek 1.024,18
Açılış: 1.021,53
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.