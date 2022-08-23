Bakan Nebati: Yabancı yatırımcı ilgisi artarak devam edecek | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Borsa İstanbul'daki rekorlara ilişkin olarak yabancı yatırımcı ilgisinin olduğunu, artarak devam edeceğini ve yabancı yatırımcıları Türkiye'ye davet ettiğini açıkladı.

Türkiye ekonomisindeki büyüme ve gelişmeleri yabancı yatırımcılar kayıtsız kalamadı. Güçlenen ekonomi sayesinde şirketlerin kârlılıklarının artması ve rekorların kırılması yabancıların dikkatinden kaçmadı.

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"YABANCI YATIRIMCI İLGİSİ ARTARAK DEVAM EDECEK"

Yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'a olan ilgisini Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yorumladı. Bakan Nebati "Yabancı yatırımcının borsaya ilgisi kalıcı. Bu ilgi artarak devam edecek. Yabancı yatırımcıdan yanayım ve yabancı yatırımcıları Türkiye'ye davet ediyorum" dedi.

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