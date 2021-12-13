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Bakan Nebati: Var gücümüzle çalışıyoruz

13.12.2021 - 14:19 | Son Güncelleme :
Bakan Nebati: Var gücümüzle çalışıyoruz | Ekonomi Haberleri

Bakan Nebati, açıklanan cari işlemler verisine ilişkin olarak "Cari işlemler dengesindeki kalıcı iyileşme için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, dış ticaret dengesindeki fazla ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin etkisi ile Ekim ayında Cari İşlemler Hesabı’nın 3 milyar 156 milyon dolar ile son 3 yılın en yüksek aylık fazlasını verdiğini ifade etti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, dış ticaret dengesindeki fazla ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin etkisi ile ekim ayında Cari İşlemler Hesabı’nın 3 milyar 156 milyon dolar ile son 3 yılın en yüksek aylık fazlasını verdiğini belirterek, 2020 yılında 35 milyar dolar olan cari açığın ise ekim ayında yıllıklandırılmış olarak 15,4 milyar dolara gerilediğini kaydetti. Nebati, “Cari işlemler dengesindeki kalıcı iyileşme için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.


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