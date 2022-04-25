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Bakan Nebati: Türkiye güzel bir yolda

25.04.2022 - 08:23
Bakan Nebati: Türkiye güzel bir yolda | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, enflasyonla mücadele için kararlılık mesajları vererek, “Türkiye güzel bir yolda. Kimsenin en ufak bir endişesi dahi olmasın. Gerekirse ecdadımız gibi gemileri karadan yürütür, yolumuzdan, hedefimizden sapmayız” dedi.

Hürriyet gazetesine yer alan habere göre; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 650 binden fazla işletmenin üye olduğu İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen İTO İş Dünyası Buluşması’na katıldı. Bakan Nebati, burada yaptığı konuşmada, “Biz problemleri yok saymıyoruz. Halının altına süpürme niyetimiz yok. Kalıcı çözümler için çalışıyoruz. Stratejik hamleler yaparak yolumuza devam ediyoruz. Kötümserler karamsarlık borazanını öttürmeye devam etsinler. Bizim iyimserliğimiz onlara da yeter. Bizim özgüvenimizin altı kesinlikle boş değil. Kimsenin en ufak bir endişesi dahi olmasın. Gerekirse ecdadımız gibi gemileri karadan yürütür, yolumuzdan, hedefimizden sapmayız” mesajını verdi.

'TURİZMDE ÇEŞİTLİLİĞE SAHİBİZ'

“Turizmde Rusya ve Ukrayna’nın açığını kapatacak çeşitliliğe sahibiz” diyen Bakan Nebati, “Rusya ve Ukrayna’dan oldukça yüksek ziyaretçi girişi var, artarak devam etmesini bekliyoruz. Çok şükür mart ve nisan ayında İstanbul’dan aldığımız bilgiler yüzde 90’ın üzerinde ki, salgın öncesinde dahi bu doluluğun yakalandığı ay yok, yıl yok” dedi. G20 Maliye Bakanları Toplantısı’na katıldıklarını hatırlatan Bakan Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyanın önde gelen şirketleriyle birebir toplantılar gerçekleştirdik. Ülkemizdeki yatırım fırsatlarına ilişkin kapsamlı bilgiler verdik. Sahip olduğumuz genç, dinamik nüfus, kapsamlı ve kararlı hamlelerimizle küresel zorluklarla mücadele kapasitemizin her geçen gün arttığını ifade ettik. Birçok şirket bu fırsatları değerlendirerek Türkiye’de yatırımlarını artırmak istediklerini ifade ettiler. Özverili şekilde devam edeceğimizi vurguladık. Türkiye başka bir güzel yolda.”

'TÜRKİYE MODELİNİ DESTEKLİYORUZ'

İTO Başkanı Avdagiç ise konuşmasında iş dünyasının ihtiyaç duyduğu en önemli şeyin üretimin devamı, ticaret ve ihracatın aynı ivmeyle sürdürmesi için gerekli olan elverişli iklimin muhafaza edilmesi olduğunu kaydetti. Avdagiç, “Bunu sağlayacak şartlar ise istihdam üzerindeki yüklerin indirilmesi, makul vergi oranları, hukuksal reformlar gibi unsurların yanı sıra enflasyonla mücadeledir. Bundan sonra tüm gücümüzle enflasyonla mücadeleye odaklanmalıyız” mesajını verdi. Türkiye’nin bir tercihte bulunarak, ‘üretim, yatırım, istihdam ve ihracat’ odaklı bir ekonomik modeli uygulamaya soktuğunu hatırlatan Avdagiç, “Türkiye Modeli, yüzlerce defa denenmişi yeniden denemeye odaklı reçetelerden farklı bir yaklaşım getiriyor. Biz de bu ekonomik modeli destekliyoruz” dedi.

İSTANBUL İŞ DÜNYASININ 10 TALEBİ

İTO Başkanı Avdagiç, toplantıda yaptığı konuşmada İstanbul iş dünyasının 10 talep ve beklentisini dile getirdi. Avdagiç, bu 10 maddeyi şöyle sıraladı:

1. Pandemi döneminde istihdamı destekleyen ve üretimi teşvik eden tedbirler çok işe yaradı. Bunların devam etmesini arzu ediyoruz.

2. Ücret üzerindeki yüklerin net maaşa oranını belirten vergi takozu göstergesinde OECD ortalaması yüzde 24.4 iken, Türkiye’de bu oran yüzde 38.2.

3. Sektörlerimizde ciddi oranda devreden KDV yükü bulunuyor. KDV iade mekanizmasında da iade süreçlerinin hızlandırılması son derece önemli.

4. KDV indirimini, enflasyonla mücadelede çok değerli buluyoruz. Bu konuda sektörlerimizden gelen ciddi indirim talepleri var.

5. Kamuyla iş yapan işletmelerimizin enflasyona oranlı olarak otomatik güncellenecek dinamik bir fiyat farkı kararnamesi beklentileri mevcut. Tasfiye hakkı için tamamlanma oranının yüzde 50’ye çekilmesi talep ediliyor.

6. Yemek kartı bedelinin çalışanın banka kartına ödenmesini mümkün kılacak bir sistemin devreye alınmasını talep ediyoruz.

7. Yerli yatırımlara finansman desteğinin artırılması ve daha uygun maliyetli kredi imkânı sağlanması bizim için çok önemli.

8. Otomotiv ve bağlantılı sektörlerimizin de araç alım-satımı ve bağlantılı konulara ilişkin çeşitli düzenleme beklentileri var.

9. Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar sebebiyle üyelerimizin ve bu bölgede ticaret yapan firmalarımızın zorluklarının bir an evvel çözülmesi için desteklerinizi bekliyoruz.

10. İstanbul’daki sanayi tesislerinin; yeni teknoloji ile hat yenileme ve bu kapsamda kapasite artırma, yeşil mutabakata yönelik üretim araçlarında yapılacak yatırımlarının teşvik kapsamına alınması için desteğinizi talep ediyoruz.


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