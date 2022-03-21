Bakan Nebati: Türk lirasına güveni artırıyoruz | Ekonomi Haberleri

Bakan Nebati, "Enflasyon ile ilgili bir sıkıntımız var aşıyoruz, aşacağız. Türk lirasına güveni artırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa İl Danışma Meclisi'nde değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Nebati'nin konuşmasının detayları şöyle:

"Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şanlıurfa’da bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Biz sizinle gurur duyuyoruz. Birileri geldi huzurumuzu bozmaya çalıştı. Bizi kendi halimize bırakmadılar. Ama ölümüne direndik. Biz yine Ermeni komşularımızla Kürt kardeşlerimiz Arap yol kardeşimizle kederimizi, kaderimizi paylaşmaya devam ettik. Kardeşlerim baharın gelişi anlamına gelen bu Nevruz gününde sizlerle birlikte olduğum için şükrediyorum. Farklı inançlarla beraber Urfa’da yürüyoruz, birlikte güçleniyoruz. Biz Anadolu’yuz. Öylesine güçlü köklerimiz var ki bu kökler her geçen gün daha da güçleniyor.

TÜRK LİRASINA GÜVENİ ARTIRIYORUZ

Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren hızlı şekilde bütün problemleri bertaraf ettik. İki yıl önce salgın başladığında Türkiye zayıf düşecek, fabrikalar kapanacak dediler. Karamsarlar yine aramızda. Elhamdülillah 2020 yılını da 2021 yılını da dünyanın en fazla büyüyen ülkesi haline getirdik. Şimdi Karadeniz’de savaş var. İki yıl önce alınan kararları bir bir uygulamaya soktuysak yine öyle yapacağız. Enflasyon ile ilgili bir sıkıntımız var aşıyoruz, aşacağız. Türk lirasına güveni artırıyoruz.

Bu ülke kötümserlere rağmen güçlenerek 21. yüzyıla damgasını vuruyor. Hükümetlerimizin uyguladığı bütün politikalarla sıkıntıların üstesinden geliyor. 20 Aralık’ta sabah, ‘tamam oldu, atık gidiyorlar’ diyenler saat 19’dan sonra kafalarını duvara vurdular. Salgın döneminde ihracat artacak dedik, üretim artacak dedik, işsizlik azalacak dedik artıramazsınız dediler. Ne oldu? Onlar duvarlara başlarını vurdular. 225 milyar doları aşan bir ihracat ve şubat sonu itibarıyla birikimli olarak 232 milyar dolar ulaşan bir ihracat… Dünya bir enflasyon kıskacında. Bu işlerin üstesinden geliyoruz. Kimseyi yarı yolda bırakmadık bundan sonra da bırakmayız. Salgının üstesinden geldiğimiz gibi Karadeniz’deki bu gerginliğin üstesinden de geleceğiz.

HİÇ KİMSE BU ÜLKENİN YATIRIMCISININ ÖNÜNE ENGEL KOYAMAZ

Fırsatçılık yapıp yüksek kar elde etmeyi düşünüyorlarsa enflasyon timleri ile üstlerine gideceğiz. Önünü kapatacak her türlü bürokratik engelin üstüne gideceğiz. Hiç kimse bu ülkenin yatırımcısının önüne engel koyamaz.

Şu anda Türkiye aldığı önlemelerle bölgemizin gücü olmaktan çıkmış dünyanın en önemli güçlü ülkelerinden, masada olan ülkelerinden biri haline gelmiştir. Canınızı sıkmayın, üzülmeyin. Hepimiz bir ülkü peşindeyiz. Bayrak yere inmeyecek, ezan susmayacak. Bırakın onlar başlarını duvara vursunlar. Bu ülkede her zaman iyi şeyler olacak. Bütçe disiplininden asla taviz vermiyoruz. KDV’yi temel gıda da yüzde 1’e düşürdük. Çiftçimizi, üreticimizi desteklemeye devam edeceğiz. Londra’ya da, Paris’e de, Körfez’e de, Japonya’ya da gideceğiz. Bu ülkenin çıkarları nereyi gerektiriyorsa oraya gideceğiz. Türkiye iş yapma kolaylığı endeksinde üçüncü sıraya kadar yükseldi.

MÜJDELERİMİZ VAR

Sıkılmayın, canınızı sıkmayın! Bu dünya kuruldu kurulalı hırsı için her türlü metaneti yapan vardır.

6 ay gelmeyin Urfa değişmiş oluyor. Allah’ın izniyle biz sizlere hizmet edeceğiz. Çünkü buranın bereketli toprakları var. Biz bereket senesindeyiz. Kar var, yağmur var, bol buğday, bol pamuk, bol mercimek, inşallah bol kazanç var.

Biraz sonra açıklayacağımız müjdelerimiz var. Elektrik tamam inşallah. Sulama, hızlı bir şekilde çözüyoruz. KDV istisnası, yatırım yeri tahsisi, vergi indirimi, stopajlar devam ediyor. Urfa büyümeye yoluna çıkan tüm engelleri yıkarak devam ediyor. Seçimlere gelmeden şehir hastanemizi açmış olacağız. Turkovac aşısını Urfa üretiyor.

Merak etmeyin biz sizin emrinizdeyiz. Her türlü kolaylığı yapacağız 830 bin hektarın sulamasını iki yılda tamamlıyoruz. 90 milyar liralık bir projenin ayrıntısını açıklayacağız."

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