Bakan Nebati TBMM'de yemin etti | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Nureddin Nebati Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ederek görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı. Atamanın sonrasında Nureddin Nebati Türkiye Büyük Millet Meclisi2nde yemin ederek görevine resmen başladı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevden affını talep etmesi neticesinde bakanlık görevine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Nureddin Nebati atandı.

Resmi Gazete'de yer alan açıklama şöyle:

"Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Lütfi ELVAN'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin NEBATİ Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince atanmıştır."

NEBATİ'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ilk açıklamayı Twitter hesabından yaptı. Bakan Nebati, "Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. İşimizde bize doğruluk ver, bizi muvaffak kıl. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah" açıklamasında bulundu.

NUREDDİN NEBATİ KİMDİR?

Bakan Nebati, 1 Ocak 1964'te Şanlıurfa Viranşehir'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü mezunu olan Nebati, yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı.

Nureddin Nebati, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora ünvanını aldı.

Bakan Nebati, AK Parti 4'üncü Olağan Kongresi'nde MKYK Üyesi seçildi. MYK Üyesi olarak da 2014-2015 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Bakan Nebati, 24'üncü dönem İstanbul, 25'inci dönem Şanlıurfa Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı.

Nebati, son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

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