  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Bakan Nebati TBMM'de yemin etti
‹ Önceki Haber Bakan Muş açıkladı: Kasım ayı rekoru Bakan Muş açıkladı: Kasım ayı rekoru Sonraki Haber › Merkez Bankası'nın toplam rezervleri geriledi Merkez Bankası'nın toplam rezervleri geriledi

Bakan Nebati TBMM'de yemin etti

02.12.2021 - 15:19
Bakan Nebati TBMM'de yemin etti | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Nureddin Nebati Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ederek görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı. Atamanın sonrasında Nureddin Nebati Türkiye Büyük Millet Meclisi2nde yemin ederek görevine resmen başladı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevden affını talep etmesi neticesinde bakanlık görevine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Nureddin Nebati atandı.

Resmi Gazete'de yer alan açıklama şöyle:

"Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Lütfi ELVAN'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin NEBATİ Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince atanmıştır."

NEBATİ'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ilk açıklamayı Twitter hesabından yaptı. Bakan Nebati, "Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. İşimizde bize doğruluk ver, bizi muvaffak kıl. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah" açıklamasında bulundu.

NUREDDİN NEBATİ KİMDİR?

Bakan Nebati, 1 Ocak 1964'te Şanlıurfa Viranşehir'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü mezunu olan Nebati, yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı.

Nureddin Nebati, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora ünvanını aldı.

Bakan Nebati, AK Parti 4'üncü Olağan Kongresi'nde MKYK Üyesi seçildi. MYK Üyesi olarak da 2014-2015 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Bakan Nebati, 24'üncü dönem İstanbul, 25'inci dönem Şanlıurfa Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı.

Nebati, son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcılığı görevini yürütüyordu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.880 Değişim: 1,22% Hacim : 29.359 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.864 02.12.2021 Yüksek 1.883
Açılış: 1.864
13,7122 Değişim: 0,36%
Düşük 13,5682 03.12.2021 Yüksek 13,7521
Açılış: 13,6633
15,5051 Değişim: -0,02%
Düşük 15,4420 03.12.2021 Yüksek 15,5562
Açılış: 15,5088
779,80 Değişim: 0,09%
Düşük 771,62 03.12.2021 Yüksek 782,35
Açılış: 779,10
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.