Bakan Nebati: Operasyon çekenlere biz de operasyon çekeceğiz | Ekonomi Haberleri

Bakan Nebati, "Stoklarımızdaki ayçiçek yağı Temmuz ayına kadar yetecek şekilde var. Bunun altında kalırsınız. Türkiye bir savaş ülkesi değil, Türkiye bir tarım ülkesi. Böylesi bir ülkede kuyruklar varmış gibi sanal, sonradan üretilmiş fotoğrafları üretenlerle bir iletişimimiz olacak. Petrol fiyatlarının son yılların en yüksek noktasına geldiği, emtia fiyatlarının yükseldiği dönemde, yokluk yoksulluk varmış gibi operasyon çekenlere karşı bizim de Bakanlık olarak operasyon çekeceğimizi herkes bils

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması ödül töreninde konuştu. Bakan Nebati, küresel enflasyonun Türkiye’ye de yansımaları olduğuna dikkat çekerek fiyat istikrarını sağlamanın birinci önceliklerinden olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE’NİN HİÇBİR ŞEY YAPMASA BİLE TEMMUZ AYINA KADAR YETECEK AYÇİÇEK YAĞI VAR"

Son günlerde özellikle sosyal medyada yer alan ayçiçek yağı stoklarına ilişkin de konuşan Nebati, "20 Aralık öncesinde kur fiyatlarıyla ilgili manipülatif, spekülatif hatta ihanete varan davranışları sergileyenlerin kim olduğunu biliyoruz ve gereğini yapıyoruz. Şimdi dünyadaki gıda fiyatlarının yükselmesinden kaynaklı olarak yalan yanlış haberlerle hiçbir şekilde karşılığı olmayan, örneğin dünkü ayçiçek yağıyla ilgili kuyruklar ya da yokmuş gibi hareket etmeyi sevk edenler, bu ülkeye ihanet ediyorlar. Türkiye’nin hiçbir şey yapmasa dahi Temmuz ayına kadar yetecek ayçiçek yağı var" dedi.

"TÜRKİYE BİR TARIM ÜLKESİ"

Bakan Nebati konuşmasına şöyle devam etti: "Türkiye bir savaş ülkesi değil, Türkiye bir tarım ülkesi. Böylesine bir ülkede sanki kuyruklar varmış gibi, yağ kuyruğu varmış gibi sanal, sonradan üretilmiş fotoğraflarla ya da bir indirim kampanyasındaki bir görüntüyü Türkiye'de kuyruk var, yağ bitmiştir gibi bir takım ihanete varan söylemlerle destekleyenlerle bir iletişimimiz olacak. Net olarak söylüyorum. Hiç kimsenin Türkiye'nin üzerinde oyun oynamasına izin vermeyiz. Ve vatandaşlarımıza çok net olarak söylüyoruz, 20 Aralık öncesi nasıl ki özellikle sosyal medyadaki bazı mahfiller tarafından yönlendirilerek döviz kurlarından ciddi bir şekilde zarar gören bireyseller ve vatandaşlarımız şunu bilin, şu anda sizi yönlendirmeye gayret edenler ülkenin çıkarına değil, ülkeye düşmanlık yapmaktadır."

Bakan Nebati, "Zor bir dönemden geçildiği, Rusya'nın ve Ukrayna gerginliğinin bütün dünyayı etkilediği, petrol fiyatlarının son yılların en yüksek noktasına geldiği bir gün içerisinde buğday fiyatlarının her türlü emtia fiyatlarının, gıda fiyatlarının yükseldiği bir dönemde ülkede sanki bir yokluk, yoksulluk varmış gibi operasyon çekenlere karşı bizim de Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak net bir şekilde operasyon çekeceğimizi de herkes bilsin. Böyle bir şey olamaz" diye konuştu.

Zorlukların paylaşılarak, desteklenerek, yan yana durarak çözüleceğine söyleyen Nebati, zorlukları fırsat bilerek diğerlerine çelme takmanın doğru olmadığını ifade etti.

"FİYAT İSTİKRARI BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ"

Bakan Nebati küresel enflasyonun Türkiye’ye de yansımaları olduğuna dikkat çekerek fiyat istikrarını sağlamanın birinci önceliklerinden olduğunu ifade etti.

Bakan Nebati, "Son 20 yıldır bu ülkede hiç kimse fiyat artışları karşısında, enflasyon karşısında, hayat pahalılığı karşısında ezdirilmedi, bundan sonra da ezdirtilmeyecek. Bu konuda her türlü adımı atmaya devam edeceğiz. Ama elbette ki bir zorluk yaşıyoruz ve bu zorluk bizden kaynaklanan bir zorluk değil, küresel bir zorluk. Dünyanın her ferdi şu anda bunu hissediyor ama dünyanın hangi ülkesinde birileri kalkıp ihanet derecesine varacak şekilde piyasa ile oynuyor diye sormak lazım. Ve vatandaşlarımızı bu konuda hassasiyette davet ediyorum. Fiyat istikrarı birinci önceliğimiz. Enflasyonla mücadele kararlı ve sabırlı olmayı gerektirir" açıklamasında bulundu.

‘‘BİRLİKTEN BEREKETE PROJESİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ’’

Bakan Nebati, ‘’Tüketicinin uygun fiyatlı ürünlere ulaşabilmesini sağlamak için Ürün bazında ürünlerin geçmiş dönem fiyat kıyaslamasını yapabilen ‘Birlikten Berekete’ projesini hayata geçireceğiz. Uygulama ile satıcı firmaların değerlendirmeleri de incelenebilecek’’ sözlerini ifade etti.

"KADINLARIMIZIN KALKINMA HAMLESİNDEKİ PAYINI YUKARI TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ’’

Kadınların istihdama katkısının son dönemde artış gösterdiğine de dikkat çeken Bakan Nebati, ‘’İktidara geldiğimizde yüzde 27,9 seviyesinde olan kadınların iş gücüne katılım oranı bugün yüzde 34 seviyelerine gelmiş durumda. Bu rakamları yeterli görmüyoruz. Hedefimiz bu oranı yükselterek kadınlarımızın kalkınma hamlesindeki payını daha da yukarı taşımak olacaktır. Kadın iş veren esnaf ve sanatkar sayısının artması için kadınlarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Kamu bankalarımızın kredi programları gerekse KOSGEB, TUBİTAK gibi kurumlarımızın destek programları ile kadınların her daim destekçisiyiz. Kadın işveren sayımız geride kalan 7 yılda ikiye katlandı. 2021 sonu itibari ile kadınların işverenler içindeki payı yüzde 15’ler seviyesine gelmiş durumda. Bu oranın artması için tüm kurumlarımızla adımları atmaya devam ediyoruz’’ dedi.