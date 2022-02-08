Bakan Nebati Londra'da yabancı yatırımcılarla görüştü | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Londra'daki programına devam ediyor. Bakan Nebati bugün yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüştüğü bilgisini paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Londra'da devam eden görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

Bakan Nebati paylaşımında, "Londra’da 2. gün programımızda yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüşüyoruz. Türkiye Ekonomi Modelimizi açıklamaya ve detaylandırmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.