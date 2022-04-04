Bakan Nebati: Kur ve faizin üstesinden geldik sırada enflasyon var | Ekonomi Haberleri

Bakan Nebati, "Kur korumalı mevduat hesabında 596 milyar lira olan bakiye, 1 Nisan itibarıyla 695 milyar Türk Lirasına ulaşmış durumda" olarak açıklarken; kur ve faizin üstesinden gelindiğini ve sırada enflasyonun olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Bursa İş Dünyası Buluşması toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Son haftalarda birçok uluslararası kuruluş büyüme rakamlarını düşürüyor. ABD’de son 40 yıl AB’de son 35 yılın en çok enflasyon rakamlarını gördük.

Salgın döneminde dünyada ihracatta 225 milyar doları aşan tarihi bir rakama ulaştık. Mart ayında da geçtiğimiz yıla oranla yüzde 22 oranında arttı.

Bizler küresel düzeyde yaşanan emtia sıkıntısını en aza indirmek için çalışmalar yaptık. Tarım desteklerini 29 milyar liraya çıkardık. Enerji emtia fiyatlarındaki kötü günlerin geride kalması için umudumuz var. İhracatçılarımız yönelik tedbirler almaya devam ettik.

Dünya ekonomilerinin son dönemdeki en büyük sorunu artan enflasyon. Dünya karşı karşıya kaldığı enflasyonla mücadele etmek zorunda.

ENFLASYONU DÜŞÜRMEK İÇİN KARARLI ADIMLAR ATIYORUZ

Bizler Mart ayında yüze 61.1 seviyesine yükselen enflasyonu düşürmek için kararlı adımlar atmaktayız.

Kur korumalı mevduat hesabı ile döviz kurunda stabilizasyon sağlandı. Enflasyon üzerindeki kur baskısını kaldırdık, bankacılık sistemimiz kuvvetlendi.

KUR KORUMALI MEVDUAT 695 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Kur korumalı mevduat hesabında 596 milyar lira olan bakiye, 1 Nisan itibarıyla 695 milyar Türk Lirasına ulaşmış durumda.

İhtiyaç olan temel problem giderilmiş oldu. Kur ve faiz sarmalından çıktık. Bu ülkedeki hiçbir girişimci enflasyonun üzerinde bir faizle işlem yapmıyor.

DÖVİZ KURU VE FAİZİN ÜSTESİNDEN GELDİK

Yıl sonunda enflasyonun makul seviyelerde olmasını sağlayacağız. Döviz kuru ve faizin üstesinden geldik. Yazın tarım ürünlerindeki artışla, turizm gelirlerimiz beklentilerin üstesinde gelecek.

20 Aralık’ta döviz şuralara kadar gidecek diyenler vardı. Piyasa artık faiz oranlarının nerelerde olması gerektiğini görüyor. Enflasyonla ilgili yapılması gerekenleri yapacağız. Gıdada KDV oranlarını yüzde 1’e düşürdük.

Fahiş fiyat uygulayan işletmeleri yakinen takip ediyoruz. Enflasyon davranışlarda bir bozukluğa yol açmıştır. 40 bini yakın işletme saha denetimine tutulmuştur.

Son yüz yılın en büyük salgınında etkilerin vatandaşa yansımaması için tüm imkanlar kullanılmıştır. Zorlukların üzerinden birlikte hareket ederek üstesinden gelmek temel kriterdir. Ülkesine, işletmesine, toplumuna inananlar ile bunları aşacağız. Kararlılığımız ve inancımız tamdır. Çözüm üreterek adımlarımızı atıyoruz.

Devletin doğalgazda sübvansiyon oranı yüzde 78 seviyesinde bulunuyor.

ENFLASYONDA YIL SONUNDA KALICI DÜŞÜŞ BEKLİYORUZ

Enflasyonun yıl sonunda kalıcı düşüş bekliyoruz. Türkiye Ekonomisi Modeli’ni 20 Aralık itibarı ile devreye soktuk. Artık bu modelin işleyişleri ve avantajları silsilesinde adımlarımız atıyoruz.

Şimdi altın tasarruf sistemimizi etkin kullanabilecek adımları atıyoruz. Tanıtımımızı yaptığımız günden itibaren siteme giren altın miktarı ikiye katlamış durumda.

‘TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞAN ÜLKE OLACAK’

Bu savaştan sonra Türkiye salgın döneminde olduğu gibi pozitif ayrışan ülke olacak.

Siz üreteceksiniz biz hizmet edeceğiz. Önünüzü kapatan her türlü engelin savaşçısı olacağız. Sıkıntılar varsa üzerinden geleceğiz.

TOGG’un üretiminin en büyük destekçisiyiz. Bu yıl sonunda banttan inecek araçlar inşallah 2023’ün ilk çeyreğinde kullanımda olacaktır.

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