  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Bakan Nebati: Kur baskılarının düşeceğini öngörüyoruz
‹ Önceki Haber Üretici kadınlar Ayvalık’ta buluştu Üretici kadınlar Ayvalık’ta buluştu Sonraki Haber › Altın fiyatı nasıl yön izleyecek? Altın fiyatı nasıl yön izleyecek?

Bakan Nebati: Kur baskılarının düşeceğini öngörüyoruz

23.06.2022 - 11:44
Bakan Nebati: Kur baskılarının düşeceğini öngörüyoruz | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Azalan dış finansman ihtiyacı ile birlikte enflasyon üzerindeki kur baskılarının düşeceğini öngörüyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ile Cumhuriyetimizin 100. yılındaki hedefimiz yeni rekorlar kırarak 300 milyar dolarları aşan ihracata ulaşmaktır" açıklamasını yaptı.

Bakan Nebati "Ülkemizde üretim, ihracat ve yatırımlar, küresel ve bölgesel tüm olumsuz gelişmelere rağmen artışını güçlü bir şekilde sürdürürken istihdam piyasasındaki olumlu görünüm de devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"GEREKLİ ADIMLARI İVEDİLİKLE ATIYORUZ"

Nebati "90’lı yıllarda kronik bir sorun haline gelen enflasyonu, iktidara geldiğimiz andan itibaren uyguladığımız ihtiyatlı politikalarla düşürdüğümüz gibi tekrar düşürmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarını etkileyen olağanüstü fiyat artışlarının alım güçlerine en az düzeyde yansıması için azami çabayı gösteriyor ve gerekli adımları ivedilikle atıyoruz" dedi.

"241.3 MİLYAR LİRA VERGİDEN VAZGEÇTİK"

Enflasyonla mücadele kapsamında vergi gelirlerinden vazgeçildiğini belirten Bakan Nebati "Enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla kamu olarak 2022 yılında 241,3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz. Turizmde toparlanma oldu, Haziran ile 19 milyon turiste ulaşmayı hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

YANGINLA MÜCADELEYE 4 MİLYAR LİRA

Bakan Nebati "55 yangın söndürme helikopterimiz,  20 uçak, 8 İHA,105 bin gönüllü var. Havadaki su kapasitemiz 302 tona çıkmış durumda. Yangınla mücadele bütçesi 4 milyar Türk Lirasıdır" dedi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.543 Değişim: -1,21% Hacim : 31.976 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.534 23.06.2022 Yüksek 2.589
Açılış: 2.576
17,3549 Değişim: 0,09%
Düşük 17,3014 23.06.2022 Yüksek 17,3858
Açılış: 17,3398
18,2516 Değişim: -0,43%
Düşük 18,2112 23.06.2022 Yüksek 18,3902
Açılış: 18,3301
1.019,36 Değişim: -0,43%
Düşük 1.018,19 23.06.2022 Yüksek 1.030,12
Açılış: 1.023,71
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.