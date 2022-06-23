Bakan Nebati: Kur baskılarının düşeceğini öngörüyoruz | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Azalan dış finansman ihtiyacı ile birlikte enflasyon üzerindeki kur baskılarının düşeceğini öngörüyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ile Cumhuriyetimizin 100. yılındaki hedefimiz yeni rekorlar kırarak 300 milyar dolarları aşan ihracata ulaşmaktır" açıklamasını yaptı.

Bakan Nebati "Ülkemizde üretim, ihracat ve yatırımlar, küresel ve bölgesel tüm olumsuz gelişmelere rağmen artışını güçlü bir şekilde sürdürürken istihdam piyasasındaki olumlu görünüm de devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"GEREKLİ ADIMLARI İVEDİLİKLE ATIYORUZ"

Nebati "90’lı yıllarda kronik bir sorun haline gelen enflasyonu, iktidara geldiğimiz andan itibaren uyguladığımız ihtiyatlı politikalarla düşürdüğümüz gibi tekrar düşürmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarını etkileyen olağanüstü fiyat artışlarının alım güçlerine en az düzeyde yansıması için azami çabayı gösteriyor ve gerekli adımları ivedilikle atıyoruz" dedi.

"241.3 MİLYAR LİRA VERGİDEN VAZGEÇTİK"

Enflasyonla mücadele kapsamında vergi gelirlerinden vazgeçildiğini belirten Bakan Nebati "Enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla kamu olarak 2022 yılında 241,3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz. Turizmde toparlanma oldu, Haziran ile 19 milyon turiste ulaşmayı hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

YANGINLA MÜCADELEYE 4 MİLYAR LİRA

Bakan Nebati "55 yangın söndürme helikopterimiz, 20 uçak, 8 İHA,105 bin gönüllü var. Havadaki su kapasitemiz 302 tona çıkmış durumda. Yangınla mücadele bütçesi 4 milyar Türk Lirasıdır" dedi.

Etiketler