  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Bakan Nebati: İhracat odaklı büyüme sürecek
‹ Önceki Haber Cuma günü altın yatırımcısı için kritik! Cuma günü altın yatırımcısı için kritik! Sonraki Haber › Ziraat Bankası Genel Müdürü: Bankacılık sektörü güçlü yapıda Ziraat Bankası Genel Müdürü: Bankacılık sektörü güçlü yapıda

Bakan Nebati: İhracat odaklı büyüme sürecek

05.01.2022 - 10:49 | Son Güncelleme :
Bakan Nebati: İhracat odaklı büyüme sürecek | Ekonomi Haberleri

Bakan Nebati, "İhracat geçen yıl yüzde 32.9 gibi tarihi yine rekorlar kırarak 225 milyar dolara ulaştı. Artık ayda 20 milyar dolar ve üzerinde ihracatla yolumuza devam ediyoruz. İhracat odaklı büyüme trendi bu yıl da devam edecek" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı"na konuşuyor. Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle

İklim Manifestosu nedeniyle kıymetli derneğimizi tebrik ediyorum. 2020 yılında dünya salgının etkileriyle yüzde 3.1 oranında daraldı. 2020'de ilk çeyrekten itibaren Türkiye ve dünyadaki kapanmalar başladığında Türkiye hızlı şekilde Mart ayının ortalarından itibaren proaktif tedbirler alıp, tüm sektörlerin önünü açan tedbirlerle dünyadan ayrıştı ve yüzde 1.8'lik büyümeyi gerçekleştirdi.

 

Geçen yıl ilk 3 çeyrekte GSYH büyümesi yıllık yüzde 11.7'ye ulaştı. Bu yıl bu büyüme trendi devam edecek. Malum geçen gün Pazartesi günü Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin ihracat rekorunu açıkladı, bu yıl da 250 milyar dolarlık ihracat hedefini ortaya koydu. Bu hedefe çok kolay ulaşacağımız açık.

Öncü göstergelerden anladığımız üzere ekonomik aktivitede ılımlı görünüm devam ediyor. Geçen yıl kapandığımızda lütfen hatırlayınız, istihdam, kısa çalışma ödenekleri açıldığınız zaman ciddi işten çıkarmalar olacak diye ortalığı yaygaraya verenler oldu. 2020 yılının ilk 10 ayında 2.5 milyonun üzerinde toplam istihdam artarak salgın öncesi seviyesine ulaştı ve aştı. İstihdamı artırmak için KOSGEB destekli olarak son 12 ayda çalışan sayısını koruyan ve gençleri istihdam edecek olan şirketlere de 100 bin lira destek vermeye devam ediyoruz. Türkiye 2021 yılında ihracatta tarihi bir rekor kırdı. İhracat geçen yıl yüzde 32.9 gibi tarihi yine rekorlar kırarak az önce ifade ettiğim gibi 225 milyar dolara ulaştı. Artık ayda 20 milyar dolar ve üzerinde ihracatla yolumuza devam ediyoruz. İhracat odaklı büyüme trendi bu yıl da devam edecek.

2021 yılında ithalat bir önceki yıla göre yüzde 23.6 arttı. İhracat 32.9 arttı. Yani dış ticaret açığı yüzde 7.8 oranında azalarak 45.9 milyar dolar seviyesine geriledi. Turizmde gerçekten tarihi rekorlar kırdık. İlk defa Akdeniz ülkelerinden fazla turist kabul etti bu ülke. İhracat artmaya devam edecek. İhracat artarken içerideki üretim artacak, sanayi gelişecek, istihdam artacak ve inşallah bu yıl tarihi rekorların kırıldığı yeni ekonomik modelin tamamen uygulanabilir olduğu ve  önümüzdeki yılın bu yılın daha öngörülebilir istikrarlı Türkiye'nin kazanımlarının en yüksek olduğu yıllardan birisi olacak. Cari fazla ve büyüme. Hep birlikte bunları yaşayıp içselleştireceğiz.

Ortodoks politikaları bir tarafa koyduk. Bunu yaparken de eplektik olmayın. Ülkenin gerçeklerine, iç dinamiklerine uygun şekilde maliye ve para politikalarını birlikte yürüterek her türlü tedbiri almak, özellikle de bütçe disiplininden taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Özellikle reel sektörün bizi anladığı MÜSİAD gibi kazancını bereketli ve helal yollardan, üretimden geçirenlerin bizim dilimizi çok iyi anlayabileceği bir dönemdeyiz. Bu dönem herkesin kazandığı, önünü gören, hesabını kitabını yapan bir dönem olacak. Rahat olun.

Özellikle son yıllarda hızla değişen sosyo ekonomik dinamikler önemli dönüşümleri beraberinde getirmektedir. Bu dönüşümün en önemli aktörleri de küresel talebi ve tüketici beklentilerini en doğru şekilde takip ve analiz eden değişen tercihlere en kaliteli ürünlerle mevcut gelir dağılımı kompozisyonuna en uygun ürün yelpazesiyle ulaşabilen siz değerli iş adamlarımızdır.

Bu dönemde, bu bağlamda hükümetlerimiz döneminde Ar-Ge harcamalarını destekleyen politikalara önem verdik. Getireceğimiz yeni enstrümanlarla üretim odaklı ve imalat ve ihracata yönelik firmalarımızı destekleyecek çok önemli çalışmalarımız var. İhracatını geliştirmek isteyen, üretmek isteyen, bize gelecek. Biz de net olarak şunu söylüyoruz: Yeter ki üret, ihracat kapasitesine, istihdam kapasiteni artır. Biz seni sırtımızda taşıyacağız, taşımaya devam edeceğiz. Bu gelişmelerle ülkemizi rekabetçi kılma yönünde önemli mesafe aldık.

Türkiye ekonomi modelini bu doğrultuda sizlerin desteğiyle hayata geçiriyoruz. 20 Aralık tarihi bir milattır. Ortodoks davranmıyorsunuz, bize bir tane kalem yeter diyenlere hayır. Bireysel yatırımcıların algı operasyonlarıyla zarar görmesini engelleyecek, TL'yi güçlendirecek, farklı operasyonların etkisi altında kalmayı engelleyecek enstrümanlarımızın tamamını sunduk. Kolaylaştırıcı tedbirlerimizi aldık. Bundan sonra yapılacak şey, hükümetin ekonomi politikalarını dikkatli şekilde takip etmek ve elimizdeki toplumsal ritüellere uygun şekilde çıkarılmış enstrümanları uygun şekilde kullanma dönemi. Bunları kullanın.

20 Aralık öncesinde oluşturulmuş karamsar tablo ve döviz üzerindeki köpük kısa sürede terse çevrildi. Toplumdaki her bireye kadar önemli kazanımların gerçekleştirildiği bir döneme geçişin moraliyle hareket ediyoruz. 2022 yılında çok güçlü bir şekilde hareket etme olanağını bize sağlamış durumda. Lütfen işinize, gücünüze bakın. Her türlü imkandan faydalanın.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.992 Değişim: 1,43% Hacim : 22.325 Mio.TL Son veri saati : 17:17
Düşük 1.955 05.01.2022 Yüksek 1.994
Açılış: 1.966
13,5865 Değişim: 1,34%
Düşük 13,2821 05.01.2022 Yüksek 13,5982
Açılış: 13,4075
15,4103 Değişim: 1,71%
Düşük 15,0100 05.01.2022 Yüksek 15,4327
Açılış: 15,1518
794,67 Değişim: 1,55%
Düşük 775,19 05.01.2022 Yüksek 794,73
Açılış: 782,51
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.