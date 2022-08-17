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Bakan Nebati hayata geçen vergi politikalarını açıkladı

17.08.2022 - 12:53
Bakan Nebati hayata geçen vergi politikalarını açıkladı | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, hayata geçirilmiş olan vergi politikalarını hatırlattı ve hepsini yeniden açıkladı.

Esnaf, işveren, tüketici ve yatırımcıya sağlanan vergi kolaylıklarına ilişkin bilgileri Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati duyurdu.

Bakan Nebati, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Esnafımızdan işçilerimize, çiftçilerimizden yatırımcılarımıza kadar tüm kesimleri ilgilendiren vergi politikalarını hayata geçiriyoruz. Kimi zaman geniş kitleleri, kimi zaman henüz hayata geçirilmemiş işletmeleri destekliyoruz. Gece gündüz demeden gencinden yaşlısına kadar her vatandaşımıza, temel gıdadan asgari ücrete varıncaya dek, vergi boyutu ile nasıl destek olabileceğimizi hesaplıyor ve gecikmeden bu adımları atıyoruz" dedi.


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