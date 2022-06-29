Bakan Nebati: Adımlarımızı katılımcı bir anlayış ilkesiyle atmaya devam ediyoruz | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TOBB Ekonomi Şurası’na katılarak iş dünyası temsilcileri bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ve değerli Bakanlarımız ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi Şurası’na katılarak iş dünyası temsilcileri bir araya geldik. Ülkemizin büyümesi ve kalkınması için kamu ile özel sektör arasındaki güçlü iş birliği ve koordinasyonu önemsiyor, adımlarımızı katılımcı bir anlayış ilkesiyle atmaya devam ediyoruz." dedi.

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