  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Bakan Muş açıkladı! İhracatta tarihi rekor
‹ Önceki Haber Otomobil satışları yüzde 25 azaldı Otomobil satışları yüzde 25 azaldı Sonraki Haber › “KOBİ’lerimizin ve sanayimizin rekabet gücünü artıracağız” “KOBİ’lerimizin ve sanayimizin rekabet gücünü artıracağız”

Bakan Muş açıkladı! İhracatta tarihi rekor

04.04.2022 - 12:25
Bakan Muş açıkladı! İhracatta tarihi rekor | Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mart ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı. Mart ayında ihracat yüzde 19.8 oranında artarak 22.7 milyar liraya çıktı ve Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı.

Türkiye ekonomisindeki güçlenme devam ederken bunu destekleyen unsurlardan biri olan ihracatta yeni rekor geldi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş Mart ayı ihracatının tarihi rekor olduğunu ve yüzde 22.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Bakan Muş'un açıklamaları şöyle:

Hali hazırda salgın nedeniyle aksayan tedarik zinciri iki ülke arasındaki savaştan ötürü darbe almakta ve ilave fiyat artışlarına neden olmaktadır. Fed tarafından yayımlanan raporda fiyatların ABD genelinde hızlı artışının devam edeceği belirtilmiştir. AB de krizden etkilenmektedir.

Türkiye bölgesinde yaşanan bu önemli olaya kayıtsız kalmamış ve ateşkes için diplomasinin merkezi haline gelmiştir. İki ülke ile ayrı ayrı üst düzey temaslar sağlanmıştır. İstanbul'da müzakerelere ev sahipliği yapılmıştır.

Bizler de Ticaret Bakanlığı olarak iki ülkeyle olan ticari ve iktisadi faaliyetleri olumsuz etkilememesi için çaba sarf etmekteyiz. Savaş nedeniyle gemilerimizin artan navlunlarıyla ilgili gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Firmaların ihtiyaç duyduğu ürünlerde tedbirler alınmaktadır. Bitkisel yağlarda arz güvenliğini sağlamak üzere gümrük vergisi oranlarını 30 Haziran 2022 tarihine kadar sıfırlanmıştır.

GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLEMESİ

Komşularımız ve en büyük ticaret ortağımız AB ile ticaretimizi daha da yoğunlaştırdık. Covid 19 pandemisi, Ukrayna savaşı, batılı ülkeler için Türkiye'nin güvenilir üretim merkezi olmasını teyit etmiştir. Gümrük Birliği güncellemesi konusunu görmeyi ümit ediyoruz.

Etkileri henüz geçmemiş olan pandemi ve savaş nedeniyle ülkemiz ekonomik olarak önemli bir süreçten geçiyor. Artan maliyetler en önemlisi. Tedbirleri süratle almaya devam ediyoruz. Temel ihtiyaç dahilindeki birçok üründe KDV oranının yüzde 8'e indirildiğini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte ülke genelinde denetimlerimizi sıkılaştırdık. KDV indirimlerini fiyatlara yansıtmayan firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Dürüst çalışan esnaf ve tüccarın yanında olacağız. Art niyetli kişilerin peşini bırakmayız.

Hükümet olarak önceliğimiz insanımızın işi ve aşını garanti altına alacak ekonomik işleyişi hayata geçirmektir.

TARİHİ REKOR

İhracatımız 2021 yılında yakaladığımız ivmeyi bu yıl da devam ettiriyor. Mart ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın Mart'ına göre 19.8 oranında artışla 22.7 milyar dolar olmuştur. Ocak ve Şubat aylarında da en yüksek rakamları açıklamıştık. Mart'ta ithalat 30,9 milyar dolar, ithalat enerji ithalatı önemli bir yer tutuyor. Mart ayı ihracatı en yüksek mart ayı ihracat rakamı. Sanayi üretim endeksinde de yıllık %7,6 artış gözlüyoruz. Enerji ithalatımız Mart'ta yıllık yüzde 156 arttı, Ocak-Mart'ta yüzde 188 arttı. İthalatın ihracatı karşılama oranı Mart'ta yüzde 73,4. Yıllık bazda güçlü bir ihracat performansı ortaya konuldu. 235,6 milyar dolara ulaşan 12 aylık ihracat ile yıl sonu hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. İhracatın ithalatı karşılama oranı enerji hariç yüzde 95'e yükseldi. Öncü veriler 2022 yılının ilk çeyreğinde büyüme oranı yakaladığına işaret etmektedir. İhracatçılara destek olmak için var gücümüzle çalışmaktayız. İhracatçılarımızın finansmandan pazar ihtiyaçlarına kadar somut kararlar almaktayız. İhracatı Geliştirme A.Ş. faaliyete geçti, 22 milyar liralık kredi hacmi hedefleniyor.

Hizmet ihracatımız yüzde 70.5 artarak 4.8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Hizmet ihracatında 68 milyar dolar hedefini geçmek istiyoruz. 2021 yılında olduğu gibi 2022'de de ihracatın ekonomik büyümenin ana unsuru olmasını benimsiyoruz.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.289 Değişim: 1,64% Hacim : 24.953 Mio.TL Son veri saati : 13:42
Düşük 2.264 04.04.2022 Yüksek 2.289
Açılış: 2.264
14,7077 Değişim: 0,16%
Düşük 14,6695 04.04.2022 Yüksek 14,7178
Açılış: 14,6835
16,1924 Değişim: -0,16%
Düşük 16,1842 04.04.2022 Yüksek 16,2538
Açılış: 16,2179
911,39 Değişim: 0,25%
Düşük 904,60 04.04.2022 Yüksek 914,34
Açılış: 909,14
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.