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Bakan Kurum açıkladı: TOKİ taksitlerinde yüzde 50 ödeme kolaylığı

18.07.2024 - 10:15 | Son Güncelleme :
Bakan Kurum açıkladı: TOKİ taksitlerinde yüzde 50 ödeme kolaylığı | Ekonomi Haberleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşı ilgilendiren haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Kurum, “TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk. Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk.” dedi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşın merakla beklediği haber, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan geldi.

“TOKİ AYLIK TAKSİTLERİNDE TÜFE ORANINI REFERANS ALDIK”

Bakan Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir haberimiz var. Biliyorsunuz, TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk. Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.


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