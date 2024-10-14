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Bakan Kacır'dan OSB açıklaması: 1 haftada 201 yer tahsis edildi

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#Sanayi#OSB#Mehmet Fatih Kacır
Bakan Kacırdan OSB açıklaması: 1 haftada 201 yer tahsis edildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2024 10:08

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, organize sanayi bölgelerinde (OSB) başlattıkları "şeffaf" ve "hızlı" tahsis süreciyle, 1 haftada 201 yeni yatırım için yer tahsisi talebi olduğunu bildirdi.

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Kacır, OSB'lerdeki yatırım alanlarının sanayicilere tahsisine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Kacır, ilk hafta verilerine dair şunları kaydetti:

"Organize sanayi bölgelerimizde başlattığımız şeffaf ve hızlı tahsis süreciyle, ilk haftada 56 OSB'de 170 yatırım yeri için tahsis, 5 OSB'de 31 yatırım yeri için ön tahsis başvurusu gerçekleşti. Böylelikle 1 haftada 201 yeni yatırım için yer tahsis talebi oldu. 133 OSB'de 1484 yatırım yeri için tahsis, 6 OSB'de ise ön tahsis başvuruları devam ediyor. Attığımız bu adımlarla, sanayi yatırımlarını hızlandırıyoruz."

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#Sanayi#OSB#Mehmet Fatih Kacır

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