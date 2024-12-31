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Bakan Kacır'dan 2 yeni OSB müjdesi

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Fatih Kacır#OSB#Fabrika
Bakan Kacırdan 2 yeni OSB müjdesi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2024 15:02

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2024'ün son gününde; ülkemize kazandırılan Diyarbakır Silvan Gıda ve Tarımsal Sanayi İhtisas OSB ve Trabzon Araklı Hazır Giyim/Tekstil İhtisas OSB ile toplam OSB sayısının 366’ya yükseldiğini müjdeledi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya adresi X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türkiye’nin üretim gücüne güç katacak adımları atmaya, yılın son gününde de devam ediyoruz. Diyarbakır Silvan Gıda ve Tarımsal Sanayi İhtisas OSB ve Trabzon Araklı Hazır Giyim/Tekstil İhtisas OSB’yi ülkemize kazandırdık. Yeni OSB’lerimizle yaklaşık 3 milyon metrekare büyüklüğünde planlı sanayi alanı oluşturduk, toplam OSB sayımızı 366’ya yükselttik. Yeni sanayi bölgelerimiz milletimize, şehirlerimize hayırlı olsun. Edirne’den Diyarbakır’a, Trabzon’dan Antalya’ya topyekün kalkınmayla ülkemizi zirveye taşımakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.

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#Mehmet Fatih Kacır#OSB#Fabrika

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