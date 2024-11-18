Bakan Kacır: Vizyon projelerimizi tespit ettik

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi kapsamında Tokat’ı rekabet nüvesi iller arasında konumlandırdıklarını söyleyerek, “Tokat’ta ekonomiyi canlandıracak; sanayi, üretim, istihdam, tarım, turizm, sosyal donatı alanlarında vizyon projelerimizi tespit ettik. Stratejimiz kapsamında; seracılıktan süt ürünlerine, hububattan yağ üretimine, mermer, mozaik ve tuğladan ev araç gereçlerine pek çok alanda üretimin gerçekleşeceği yeni tesisleri Tokat’a kazandıracağız. Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programımız kapsamında 68 milyon doların üzerinde 4 yeni yatırımı özel sektör eliyle Tokat’a kazandıracağız.” dedi.



Bakan Kacır, Tokat’ta Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Projeleri Toplu Açılış Törenine katıldı. Kacır, Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdareleri eliyle; sanayiden tarıma, turizmden hayvancılığa pek çok alanda Tokat’ta istihdama katkı sağlayacak 7 yeni projenin açılışını gerçekleştirdiklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2002 yılından bu yana, büyük bir gayretle, azimle, hizmet sevdasıyla çalıştıklarını ve çalışmaya da devam ettiklerini söyleyen Kacır konuşmasında şu mesajları verdi:



ÜRETEN ŞEHİRLER



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; her bir şehrimizi büyüme yolculuğumuza dahil ediyoruz. 81 ilimizin yer altı ve yer üstünde sahip olduğu zenginliği, potansiyelini, kültürel birikimini ve nitelikli insan kaynağını kendi kimliğine münhasır olacak şekilde harekete geçiriyoruz. Üreten, katma değer sağlayan, daha da büyüyen şehirler için başlattığımız Yerel Kalkınma Hamlesi seferberliğimizden Tokat da en güçlü şekilde nasibini alıyor, daha da güçlü şekilde almaya devam edecek.



SANAYİNİN ÇARKLARI



Tokat’ı yeni yatırımlar, program ve projelerle ihya etmeyi sürdüreceğiz. Şehrimizde sanayinin çarklarının daha hızlı dönmesi için 22 yılda 5 OSB’mizin altyapı projelerine 1,2 milyar lira destek verdik. Reşadiye Ata ve Yeşilyurt Sanayi Sitelerini tamamlayarak sanayi sitelerimizdeki istihdamı 2 bin 900’den 4 bin 100’e çıkardık. Tokat Yeşil Sanayi Sitesini de yerel paydaşlarımızla birlikte tamamlayarak müteşebbislerimizin hizmetine sunmayı amaçlıyoruz.



BAŞAT AKTÖR



Son 22 yılda; Tokat’ta gerçekleşecek yeni veya ilave yatırımlar için 690 teşvik belgesi düzenledik. 39,5 milyar liralık sabit yatırımın, 35 bin istihdamın önünü açtık. Yerel kalkınmanın güçlü bir sac ayağı olan KOBİ’lerimizi verdiğimiz desteklerle başat aktör konumuna yükselttik. Tokat’ta 22 yıl önce KOSGEB tarafından desteklenen KOBİ’miz bir elin parmaklarını geçmezken biz, 9 bin 500’den fazla KOBİ’ye 1 milyarın üzerinde bir destek verdik.



TÜBİTAK DESTEKLERİ



Tokat’ta geleceğin bilim insanlarını bulmak, gençlerimizin potansiyellerini ortaya çıkarmak, bilimsel çalışmaları desteklemek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tokat’a Teknoloji geliştirme bölgesi kazandırdık. TÜBİTAK eliyle devreye aldığımız destek programları kapsamında son 22 yılda 161 projeye ve 378 bilim insanına 414 Milyon lira katkı sağladık.



OKA VE DOKAP DESTEKLERİ



Tokat’ın yerel ve eşsiz lezzetlerini de unutmadık ve 21 değerini coğrafi işaretle tescilleyerek hem üreticimizi hem de tüketicimizi koruma altında aldık. Kalkınma Ajansımız ve bölge kalkınma idaremiz ile şehrimizin potansiyelini harekete geçiriyoruz. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansımız ile bugüne kadar kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin, üniversitelerimizin, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarımızın 258 projesine 667 milyon lira destek sağladık. DOKAP Bölge Kalkınma İdaremiz ile de Tokat’ta kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin, üniversitelerimizin 81 projesine 639 milyon lira destek verdik.



REKABET NÜVESİ



Önümüzdeki dönemde devreye alacağımız Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejimiz kapsamında Tokat’ı rekabet nüvesi taşıyan illerimiz arasında konumlandırdık. Tokat’ta ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve üretimde katma değerin yükseltilmesi temel önceliğimiz olacak. Bu kapsamda, Tokat’ta ekonomiyi canlandıracak; sanayi, üretim, istihdam, tarım, turizm, sosyal donatı alanlarında vizyon projelerimizi de tespit ettik.



YEREL KALKINMA HAMLESİ TEŞVİK PROGRAMI



Stratejimiz kapsamında; seracılıktan süt ürünlerine, hububattan yağ üretimine, mermer, mozaik ve tuğladan ev araç gereçlerine pek çok alanda üretimin gerçekleşeceği yeni tesisleri şehrimize kazandıracağız. Niksar’ı bölgenin termal turizm merkezi haline getirecek yatırımları hızla gerçekleştireceğiz. Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programımız kapsamında 68 milyon doların üzerinde 4 yeni yatırımı özel sektör eliyle Tokat’a kazandıracağız. Meyve Tozu ve Pektin, Süt Tozu ve Peynir Altı Suyu Tozu, Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Ekipmanları ile Maya Üretimi tesislerini şehrimize kazandıracağız.



ENERJİ MALİYETİNİ DÜŞÜRECEK ADIM



Tokat’ın büyümesini ivmelendirecek, toplam yatırım tutarı 165 milyon lirayı aşan 7 yeni projemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansımızın destek sağladığı projeler ile; şehrimizdeki mobilya ve makine imalatçılarının ekipman ihtiyaçlarına cevap verecek ve enerji maliyetlerini düşürecek adımları hep birlikte attık. Jeolojik Miras Alanı Ballıca Mağarası Tabiat Parkında inşa ettiğimiz tesislerle şehrimizi ziyaret eden turistlerin deneyimini zenginleştirdik. Çiçek yetiştiriciliğinde ülkemizin yükselen yıldızı Tokat’ta bu alanda kadın istihdamının önünü açacak eğitim ve demonstrasyon serasını Erbaa’da kurduk.



KATMA DEĞERLİ ÜRÜN



Ayakkabı sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere, Zile Küçük Sanayi Sitesi içerisinde yer alan Mesleki Eğitim Merkezinin atıl durumda olan deposunda bir üretim atölyesi inşa ettik. Bentonit kil hammaddesinin işlenerek sabun, şampuan ve benzeri katma değerli ürünler haline getirilmesi için Reşadiye’de kil sabunu üretim atölyesi kurduk. DOKAP Bölge Kalkınma İdaremiz ile destek sunduğumuz Damızlık Koç-Teke Üretim Tesisi Modernizasyonu Projesinde şehrimiz hayvancılık kapasitesini artırıyoruz. “Tokat Yer Altı Çarşısı ve Meydanının Turizme Kazandırılması Projesi” ile de; birçok tarihi esere ev sahipliği yapan şehir merkezinin çevre düzenlemesini katkı sunduk.