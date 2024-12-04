Bakan Kacır: Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatı 9 milyar doların üzerine çıktı

Haberin Devamı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Halkbank’ın düzenlediği Gençİz Zirvesi’nde gençlerle bir araya geldi. ‘İnovasyon ve Teknoloji’ başlıklı bir sunum gerçekleştiren Bakan Kacır, “Türkiye’de bin 600’den fazla Ar-Ge ve tasarım merkezi var. Türkiye’nin tüm şehirlerinde teknoloji geliştirme yolculuğuna çıkan genç girişimcilerimize hizmet vermek üzere kuluçka merkezleri, hızlandırma merkezleri yükseliyor. Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatı 9 milyar doların üzerine çıktı ve 208 üniversitesinde Türkiye’nin muazzam bir araştırma altyapısı var artık. Araştırma geliştirmeye, toplam milli gelirimiz içerisinden ayırdığımız payı yüzde 0,5’ten 1,3’e yükselttik. Yıllık araştırma-geliştirme harcamaları 1,2 milyar dolardan, 16 milyar doların üzerine çıktı. Türkiye’nin Ar-Ge insan kaynağı 29 binden 291 bine yükseldi. Araştırma geliştirmeye Türk özel sektörü öncülük ediyor. Türk özel sektörünün toplam araştırma-geliştirme harcamalarımızda payı yüzde 60’ın üzerine yükseldi. Bilimsel araştırma kapasitemiz 5 misline çıktı ve Türkiye’de bir yılda yapılan toplam patent başvurusu sayısı 2000’li yılların başında sadece 414’tü. Yani koca Türkiye’de günde bir patent başvurusu yapılıyordu. Şimdiyse yılda 8 bin 600’den fazla patent başvurusu gerçekleşiyor” dedi.

Haberin Devamı

‘TÜRKİYE 35 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE OTOMOTİV İHRACATI OLAN BİR ÜLKE’

Türkiye’nin pandemiden bu yana üretim gücünü artırdığını belirten Bakan Kacır, “Bütün bunlar sayesinde Türkiye üretiyor ve dünyaya ihraç ediyor. Bugün 262 milyar dolar ihracat yapabilen bir ülkeyiz. Bütün dünya ticaretinden aldığımız payı binde 5 düzeyinden yüzde 1’in üzerine çıkardık. Yani adeta bütün dünya ticaretinde bir Türkiye’nin üzerine hep birlikte bir Türkiye daha ilave etmiş olduk. Dünyaya sattığımız ürünler Türkiye’nin kendi ürettiği sanayi ürünleri. Türkiye, Çin’den sonra Orta Avrupa’ya kadar bu geniş coğrafyada, bu geniş kuşakta en fazla sayıda ürünü en fazla ülkeye rekabetçi şekilde ihraç etme kabiliyetine sahip ülkedir. Türkiye pandemi sonrasında üretim gücünü yükseltti. Almanya pandemiden bu yana üretim gücünden yüzde 13 kaybederken Türkiye mevcut üretim gücünün üzerine yüzde 20 ilave etti. Türkiye bugün güneş paneli üretiminde Avrupa’da 1 numara, beyaz eşya üretiminde Avrupa’da 1 numara, dünyada 2 numara. Ticari araç üretiminde Avrupa’da 1 numarayız, çimento üretiminde Avrupa’da 1 numarayız. Demir-çelik üretiminde Avrupa’da ilk 2 ülkeden biriyiz. Askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada 1 numarayız. Türkiye 35 milyar doların üzerinde otomotiv ihracatı olan bir ülke, 30 milyar doların üzerinde kimya ihracatı olan bir ülke, 25 milyar doların üzerinde makine ihracatı yapabilen bir ülke. Bunu nasıl başardık? Teknolojide paradigma değişimlerine odaklanarak başardık” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

‘SAVUNMA VE HAVACILIKTA YÜRÜDÜĞÜNÜZ PROJELERİN SAYISINI BİNİN ÜZERİNE ÇIKARDIK’

İHA teknolojisine değinen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, “2000’li yıllarda Türkiye özellikle terörle mücadelede kendi ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla giderebilmek adına kendi yolunu çizmeyi seçti. Ve tam da bu dönemde, robot uçaklar diyebileceğimiz insansız hava araçlarının yükselişini Türkiye çok vakitlice sezinledi. Tabi sayın cumhurbaşkanımızın bu alanda çok güçlü bir himayesi ve iradesi bulunuyor olması bu alanın önünü açmış oldu. Nihayetinde Türk milletinin öz evlatları, kendi alın teriyle akıl teriyle, Bayraktar‘ı, Akıncı‘yı, Anka‘yı Aksungur’u, sonrasında havacılıkta Hürkuş’u, Hürjet’i, Gökbey’i, Kaan’ı, Kızılelma‘yı geliştirdi ve gökyüzüne imzasını attı. Savunma ve havacılıkta yürüttüğümüz projelerin sayısını binin üzerine çıkardık. Türkiye bu yıl 7 milyar dolara yakın savunma ve havacılık ihracatı gerçekleştirdi. Dünyanın en başarılı savunma havacılık firmaları arasında artık Türk firmaları yer alıyor. 2019 yılının aralık ayında biz TOGG araçlarını ilk kez kamuoyuna tanıttık. Bu defa şunu söyleyenler olduğunu gördüm. Evet çok güzel araçlar tasarlanmış ama bunlar birer maket, ortada bunların fabrikası falan yok. Onlar bunları söylerken TOGG‘da pırıl pırıl Türk mühendisleri, Türk teknisyenleri bütün çalışma arkadaşlarımız harıl harıl çalıştılar ve nihayetinde o gün bugün 1,5 yılda 44 binden fazla TOGG Türkiye’nin yollarına çıkmış oldu. TOGG elektrikli araç pazarında Türkiye’de bir numara. 44 bin aracı Tesla, 6 yılda yola çıkarmıştı. TOGG 1,5 yılda bu seviyeye geldi. Türksat 6A’yı ürettik. Türkiye kendi haberleşme uydusunu geliştirebilen üretebilen 11 ülkeden biri bugün. Bütün bu testleri kendi alt yapımızla kendi imkanlarımızla yapabilen bir ülkeyiz bugün. Ve bütün bunlar Türkiye’ye çok farklı pencereler açacak. Eğer başarabilirsek hibrit roket teknolojisini uzayda gerçekleştiren ülke olarak yörüngeler arası uydu transferleri yapan uzay araçları geliştireceğiz” şeklinde konuştu.