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Bakan Kacır: Tahsis sürecimiz büyük ilgi görüyor

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#Mehmet Fatih Kacır#Ekonomi#Sanayi
Bakan Kacır: Tahsis sürecimiz büyük ilgi görüyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 12:02

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır "Uygulamanın ilk 4 ayında 153 osb’de 1076 yatırım yeri için 2010 başvuru gerçekleştirildi" dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) şeffaflık ve kural bazlı tahsis süreçlerinin sanayiciler tarafından büyük ilgi gördüğünü ifade ederek, “OSB’lerde tahsise açılan tüm yatırım yerlerini çevrimiçi erişime sunduğumuz uygulamanın ilk 4 ayında; 153 OSB’de 1076 yatırım yeri için sanayicilerimiz 2010 başvuru gerçekleştirdi. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında; Durmak, duraksamak yok” dedi.

Bakan Kacır, OSB Yönetmeliğinde geçtiğimiz yıl yapılan düzenleme ve hayata geçirilen uygulamalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Organize Sanayi Bölgelerinde şeffaflık ve kural bazlı tahsis sürecimiz sanayicilerimiz tarafından büyük ilgi görüyor. Her ayın ilk pazartesi günü, OSB’lerde tahsise açılan tüm yatırım yerlerini çevrimiçi erişime sunduğumuz uygulamanın ilk 4 ayında; 153 OSB’de 1076 yatırım yeri için sanayicilerimiz 2010 başvuru gerçekleştirdi. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında; Durmak, duraksamak yok!”

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#Mehmet Fatih Kacır#Ekonomi#Sanayi

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