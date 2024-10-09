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Bakan Kacır, Malezyalı mevkidaşıyla görüştü

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#Mehmet Fatih Kacır#Malezya#Bigpara
Bakan Kacır, Malezyalı mevkidaşıyla görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2024 13:06

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Malezya Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Chang Lih Kang ile bir araya geldi. Bakan Kacır, “Teknoloji üretiminde iddialı iki ülke olarak, karşılıklı yüksek teknoloji yatırımlarını artıracak ve dostluğumuzu pekiştireceğiz.” dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya adresi X üzerinden yaptığı paylaşımda, Malezya Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Chang Lih Kang ile Bakanlıkta gerçekleştirdikleri görüşmenin detaylarını paylaştı. Savunma sanayinde son yıllarda ileri düzeyde gerçekleşen iş birliğinin, sanayi ve teknolojinin diğer alanlarında da geliştireceklerini belirten Kacır, “Yarı iletkenler, uzay ve uydu teknolojileri, yenilenebilir enerji, yapay zeka, yeşil ve dijital dönüşüm alanlarını öncelikli iş birliği konuları olarak belirledik. Teknoloji üretiminde iddialı iki ülke olarak, karşılıklı yüksek teknoloji yatırımlarını artıracak ve dostluğumuzu pekiştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

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#Mehmet Fatih Kacır#Malezya#Bigpara

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