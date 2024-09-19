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Bakan Kacır: Hedefimiz 100 bin teknoloji girişiminin ülkemizden doğmasıdır

19.09.2024 - 17:27 | Son Güncelleme :
Bakan Kacır: Hedefimiz 100 bin teknoloji girişiminin ülkemizden doğmasıdır | Ekonomi Haberleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MEF TEKMER Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır "Hedefimiz 100 bin teknoloji girişiminin ülkemizden doğmasıdır" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın açıklamaları şöyle:

Bugün bilgi ve üretimin buluştuğu, yenilikçi fikirlerin ürüne dönüştü teknoloji gelişim merkezlerimize bir yenisinin eklenmesinin mutluluğu içindeyiz.

Dünya tarihin en güçlü teknoloji devrimlerinden birine şahitlik ediyor. Yapay zeka, nesnelerin interneti, yenilikçi, aynı zamanda yıkıcı teknolojiler üretim modellerinden tüketici davranışlarına kadar her alanda dönüşümlere neden oluyor.

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Yeni teknolojik düzende rekabet avantajı elde etmemizde güçlü üretim altyapıları ile birlikte özgün yenilikçi çözümler üretme kabiliyetine sahip teknoloji ve inovasyon ekosistemimiz anahtar rol üstleniyor.

Türkiye olarak bu yeni dünya düzeni, milli teknoloji vizyonumuz ışığında tam bağımsız Türkiye’nin inşası adına bir fırsat olarak addediyoruz. Bu anlayışla küresel rekabet gücümüzü artıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı temin edecek projeleri hayata geçiriyoruz.

‘YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRETEN TÜRKİYE’Yİ İNŞA EDİYORUZ’

Gençlerimizin, girişimcilerimizin parlak fikirlerinin iş modellerine, girişimlere dönüşmesi adına, teknoloji ve inovasyon ekosistemi ile etkileşimlerini güçlendirecek adımları atıyoruz. Teknolojide paradigma değişimlerine doğru zamanda odaklanarak yüksek teknoloji üreten öncü Türkiye’yi girişimcilerimizle birlikte inşa ediyoruz.

Savunma sanayiinde yerlilik oranımızı yüzde 20’lerden yüzde 80’lerin üzerine çıkardık. Bugün Türkiye’nin milli İHA’ları, dünyada savaş paradigmasını değiştirici unsurlar olarak tanımlanıyor.

Ülkemizin teknoloji geliştirme kabiliyetinin işareti yerli ve milli elektrikli otomobilimiz TOGG’u milletimizle buluşturduk. TOGG, ülkemizin 60 yıllık rüyasını gerçekleştirmekten çok daha fazla anlam taşıyor.

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Yeni teknoloji girişimlerinin ülkemizde yeşermesi için gayret ediyoruz.

Her yıl yüzlerce etkinlik düzenleyecek kapasiteye sahip Türkiye’nin en büyük Teknopark’ını İstanbul’umuzda kuruyoruz.

Bugüne dek ülkemiz girişimcilik ekosisteminin elde ettiği başarı aslında gelecek başarıların sadece işaret fişeği. Türkiye yüzlerce teknoloji girişimine ev sahipliği yapmakta. Hedefimiz 2030’a dek 100 bin teknoloji girişiminin ülkemizden doğması, aralarından en az 100 girişimin milyar dolar değerini aşarak Turcorn olması.


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