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Bakan Kacır: Ar-Ge harcamalarımız 16 milyar dolara yükseldi

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#Mehmet Fatih Kacır#Ar-Ge#Harcama
Bakan Kacır: Ar-Ge harcamalarımız 16 milyar dolara yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 16:44

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır "Ar-Ge harcamalarımız 12 milyar dolardan 16 milyar dolara yükselirken, insan kaynağımız 19 bin kişilik artışla 291 bine ulaştı" dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ar-Ge faaliyetlerinde 2023 yılında rekor kırıldığını belirterek, “Ar-Ge harcamalarımız 12 milyar dolardan 16 milyar dolara yükselirken, insan kaynağımız 19 bin kişilik artışla 291 bine ulaştı. Özel sektörümüzün Ar-Ge harcamalarındaki payının artması, bu alanda attığımız adımların başarısını gösteriyor. Türkiye, teknoparkları, Ar-Ge ve tasarım merkezleri ve güçlü araştırma-geliştirme insan kaynağıyla küresel bir Ar-Ge üssüne dönüşüyor.” dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye’nin Ar-Ge faaliyetlerinde 2023 yılında rekor kırdığını kaydetti. Kacır, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ar-Ge faaliyetlerimizde 2023 yılında rekorlar kırdık. Ar-Ge harcamalarımız 12 milyar dolardan 16 milyar dolara yükselirken, insan kaynağımız 19 bin kişilik artışla 291 bine ulaştı. Özel sektörümüzün Ar-Ge harcamalarındaki payının artması, bu alanda attığımız adımların başarısını gösteriyor. Türkiye, teknoparkları, Ar-Ge ve tasarım merkezleri ve güçlü araştırma-geliştirme insan kaynağıyla küresel bir Ar-Ge üssüne dönüşüyor. HIT-30, Hamle, Yeşil - Dijital Dönüşüm Destek Programlarımız ve yatırım teşviklerimizle, Türkiye’nin yüksek teknoloji alanındaki yükselişi hız kesmeden devam edecek.”

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#Mehmet Fatih Kacır#Ar-Ge#Harcama

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