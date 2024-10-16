Bakan Kacır açıkladı: Yenilik projelerini destekliyoruz

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Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı’nın ilki olan 1832-2023 çağrısının sonuçları açıklandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “TÜBİTAK Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı’na yapılan 162 başvurudan 74 proje destek almaya hak kazandı. Türkiye’nin sanayide yeşil dönüşümü hız kesmeden devam ediyor.” dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya adresi X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Dünya Bankası iş birliği ile yürüttüğümüz Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında, 175 milyon dolarlık finansman ile Yeşil Dönüşüm Odaklı Ar-Ge ve Yenilik projelerini destekliyoruz. Bu kapsamda açtığımız TÜBİTAK Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı’na yapılan 162 başvurudan 74 proje destek almaya hak kazandı. Destek kazanan firmalarımızı tebrik ediyor, tüm başvuru sahiplerini yeni çağrılarımızı yakından takip etmeye davet ediyorum. Türkiye’nin sanayide yeşil dönüşümü hız kesmeden devam ediyor.” ifadelerini kullandı.