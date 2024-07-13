  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Bakan Işıkhan'dan yerel yönetimlerdeki işten çıkarmalara tepki
‹ Önceki Haber Bakan Şimşek'ten 'mail order ile ödeme' açıklaması Bakan Şimşek'ten 'mail order ile ödeme' açıklaması

Bakan Işıkhan'dan yerel yönetimlerdeki işten çıkarmalara tepki

13.07.2024 - 14:40 | Son Güncelleme :
Bakan Işıkhan'dan yerel yönetimlerdeki işten çıkarmalara tepki | Ekonomi Haberleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yerel yönetimlerdeki işten çıkarmalara tepki göstererek "Hiçbir vatandaşımızın işiyle, ekmeğiyle oynayamazsınız! Bakanlık olarak bu konuda bizlere ulaşan şikayetlerin gereğini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz." dedi. Bakanlık ise kendilerine konu ile ilgili 136 ihbar ulaştığını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından yerel yönetimlerdeki işten çıkarmalarla ilgili 136 ihbar ya da şikayetin bakanlığa ulaştığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yerel seçimlerinin ardından belediyelerde yaşanan işçi çıkarmalarına ilişkin sendikalar ve işçiler tarafından yapılan ihbar ya da şikayet başvurularının, bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından öncelikli olarak değerlendirilerek teftiş programına alındığı belirtildi.

Haberin Devamı

Bu kapsamda yerel seçimlerden sonra Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında sendikal faaliyetlerin engellenmesi, toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulanmaması konularına yönelik gelen ihbar ve şikayet başvurularının titizlikle takip edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından toplam 136 ihbar/şikayet başvurusu başkanlığa intikal etmiştir. Konu hakkında yapılan incelemeler sonucunda mevzuata aykırılıkların tespit edilmesi halinde düzenlenecek raporlarda gerekli idari yaptırımlar uygulanacak olup, seçimden sonra artan başvurulara ilişkin teftiş ile uygulamalar ivedilikle yerine getirilmektedir."

BAKAN IŞIKHAN'IN AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, alın teri ve emekleriyle ülkeyi büyüten işçilerin, çalışanların her zaman yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası adeta işçi kıyımı yapan bazı belediyeleri çalışanların ekmeğiyle oynamamaları konusunda uyarmıştık. Bu konuda taviz vermeden ve ayrımcılık yapmadan bir kez daha söylüyoruz. Hiçbir vatandaşımızın işiyle, ekmeğiyle oynayamazsınız. Bakanlık olarak bu konuda bizlere ulaşan şikayetlerin gereğini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.