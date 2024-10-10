×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

Bakan Işıkhan'dan işsizlik verisi mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Vedat Işıkhan#Ekonomi#Bigpara
Bakan Işıkhandan işsizlik verisi mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 11:25

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlikle mücadeledeki kararlılıklarını ve istihdamı destekleyici çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

Haberin Devamı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından işgücü istatistiklerine ilişkin yaptığı paylaşımda, Orta Vadeli Programla (OVP) uyumlu şekilde istihdamda olumlu görünümün devam ettiğini belirtti.

İşsizlik oranının son 16 aydır tekli hanelerde seyrettiğini ifade eden Işıkhan, paylaşımında şunları kaydetti:

"İşsizlik oranı ağustos ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı ise 89 bin kişi azaldı. İstihdam sayımız aynı dönemde 78 bin kişi artarak 32 milyon 776 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 49,7 oldu. İşsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı ve istihdamı destekleyici çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Vedat Işıkhan#Ekonomi#Bigpara

BAKMADAN GEÇME!