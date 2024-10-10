Bakan Işıkhan'dan işsizlik verisi mesajı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından işgücü istatistiklerine ilişkin yaptığı paylaşımda, Orta Vadeli Programla (OVP) uyumlu şekilde istihdamda olumlu görünümün devam ettiğini belirtti.

İşsizlik oranının son 16 aydır tekli hanelerde seyrettiğini ifade eden Işıkhan, paylaşımında şunları kaydetti:

"İşsizlik oranı ağustos ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı ise 89 bin kişi azaldı. İstihdam sayımız aynı dönemde 78 bin kişi artarak 32 milyon 776 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 49,7 oldu. İşsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı ve istihdamı destekleyici çalışmalarımızı sürdüreceğiz."