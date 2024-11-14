Bakan Işıkhan’dan ilk açıklama geldi: Asgari ücrette uzlaşma mesajı

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Aralık ayında başlayacak olan asgari ücret görüşmeleri öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan ilk mesaj geldi. Işıkhan, “2025 yılında belirlenecek asgari ücret için herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz. Ekonomimizin genel istikrarını bozmayacak şekilde paydaşlarımızın maksimum noktada anlaşabildikleri bir ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz” dedi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise Türkiye’de asgari ücretlilerin oranının yüzde 57 olduğunu vurgulayarak Işıkhan’a, “Asgari ücret bizde asgari ücret değil, olağan ücret oldu” diye seslendi.

‘EMEKLİLERİN ÇOK AZI EN DÜŞÜKTEN ALIYOR’

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri yapıldı. Işıkhan’ın yaptığı sunumda asgari ücretin yanı sıra emekli maaşlarına da yer verildi. En düşük emekli aylığını Ocak 2024’te 10 bin TL’ye, Temmuz 2024’te de 12 bin 509 TL’ye yükselttiklerini belirten Işıkhan, “En düşük emekli aylığı uygulaması; prim ödeme günü ve prim miktarına bağlı olarak daha düşük seviyeden aylık alan emeklilerimizin aylıklarının yükselmesini sağlamaktadır ve emeklilerimizin çok azı bu seviyeden aylık almaktadır” dedi. Son yapılan açıklamalara göre yaklaşık 4 milyon kişi en düşük emekli aylığı seviyesinden ücret alıyor.

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KAYITDIŞI YÜZDE 26.25

Kayıtdışı ekonomiye de değinen Işıkhan şöyle konuştu: “2002 yılında yüzde 52 olan kayıt dışı istihdam oranı yıllar itibarıyla düşüş eğilimine girdi ve 2024 yılı ikinci çeyrek verilerine göre yüzde 26.25 olarak gerçekleşti. Kayıtdışı istihdamda ulaştığımız bu oranı yeterli görmüyoruz. Bu oranı daha düşük seviyelere indireceğiz.”

Son yapılandırmada 166.7 milyar liralık SGK alacağının yapılandırıldığını söyleyen Işıkhan, kasım itibarıyla bunun 46 milyar lirasının tahsil edildiğini vurguladı.

YENİ İŞ KANUNU HAZIRLANIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “İşgücü piyasasındaki yeni dinamiklere uygun, iş barışını ve sosyal güvenliği güçlendirecek ‘Yeni İş Kanunu’ hazırlıkları için çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Çalışma hayatının tüm paydaşlarının beklentilerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, işveren ve işçi hakları arasında adil bir denge kurmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ DENETİM

Işıkhan, hastanelerin ilaç ve tedavi süreçlerinin tamamını yapay zekâ ile denetim altına alacaklarını belirterek şunları söyledi: “Son bir yıldır üzerinde titizlikle çalıştığımız Co-Pilot (destek pilot) yapay zekâ destekli denetim sistemini yakında hayata geçiriyoruz. Tüm hastanelerin, ilaç ve tedavi süreçlerinin tamamı bu sistemle yapay zekâ sayesinde anlık denetim altında olacak ve standart dışı işlemler anında otomatik uyarı verecek.”

30 BİN TL PANKARTLARI

CHP milletvekilleri görüşmeler sırasında “Asgari ücret talebimiz 30 bin TL, bunun altında yokuz” pankartları açtı.