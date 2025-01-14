Bakan Işıkhan: Madencilik sektöründe hedef ihracat 10 milyar dolar

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ‘Sektör Buluşmaları’ kapsamında düzenlenen ‘Madencilik Sektörü’ programına katıldı. Ankara’da bir otelde gerçekleşen programda madencilik sektöründeki sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırılarak, sektör temsilcilerinin görüşleri alındı.



Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı liderliğinde ve sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, sektördeki iş gücü piyasalarının geçmişten gelen yapısal sorunlarını çözmeyi gelecekte karşılaşılabilecek zorlukları ve fırsatları bir arada değerlendirerek istihdamı artırmaya yönelik ortak akıl geliştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.



"MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE TEMEL HEDEF İHRACATIN 2028 YILINA KADAR 10 MİLYAR DOLARA ULAŞTIRILMASIDIR"



Bakan Işıkhan, 12. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Programı’nın (OVP) madencilik sektörünün makro hedeflerini ortaya koyan iki temel politika metni olduğunu hatırlattı. Işıkhan, "Madencilik sektörüne ilişkin 12. Kalkınma Planı kapsamında ortaya konan temel hedeflerden biri; sektörün katma değerinin Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya oranının 2028 yılına kadar yüzde 2’ye ulaştırılmasıdır. Diğer bir temel hedef ise; madencilik ihracatının 2023 yılında yaklaşık 5,7 milyar dolar olan değerinin; 2028 yılına kadar yaklaşık iki kat artırılarak 10 milyar dolara ulaştırılmasıdır" açıklamasında bulundu.



Bakan Işıkhan, her iki politika metninde de madenlerin arama ve işletilmesinin türlerine, niteliklerine ve sürdürülebilirlik ilkelerine göre detaylı olarak ele alındığını ve aynı zamanda yatırım güvencesini artıracak yeni bir temel düzenlemenin yapılmasının gerektiğini işaret edildiğini belirtti.

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"MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERİN ÜRETİLİP İHRAÇ EDİLMESİ GİBİ POLİTİKA VE ÖNLEMLER DİKKAT ÇEKMEKTEDİR"



Yapılacak mevzuat düzenlemesine ek olarak madencilik sektörünün ihtiyaçlarına da değinen Işıkhan, "Madencilik sektöründe mevzuat düzenlemesi yapılması ihtiyacına ek olarak; dışa bağımlılığın ve cari açığın azaltılması amacıyla yerli kaynaklara yönelme, çevre ve iş güvenliği mevzuatına uyum bilincinin artırılması, stratejik ve kritik hammaddelerin tespiti ve bunların yönetimi, sektörde yer alan firmaların teknik ve mali altyapılarının güçlendirilmesi, sektörde daha çok katma değerli ürünlerin üretilip ihraç edilmesi, arama çalışmalarının diğer ülkelerle işbirliği içerisinde hızlandırılması, özel sektörün arama faaliyetlerinin artırılması için finansal risklerin azaltılması gibi politika ve önlemler dikkat çekmektedir" ifadelerini kullandı.



Bakan Işıkhan, Türkiye’nin zengin doğal kaynakları ve stratejik konumu ile dünya madencilik sektöründe önemli bir aktör olduğunu sözlerine ekleyerek, maden yataklarının coğrafi dağılımı sayesinde ekonomik büyüme ve bölgesel kalkınmada da önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.



Enerji ve maden arz güvenliğini sağlama hedefi doğrultusunda ortaya konulan Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde konuşan Işıkhan, enerji ham maddelerinde dışa bağımlılığın azaltılması, madencilik ve yer bilimleri alanında bilimsel gelişmelerin yakından takip edilmesi, başta stratejik ve kritik ham maddeler olmak üzere doğal kaynakların yönetiminin ve planlamasının öncelikli hususlar arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

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"SEKTÖRDE KAYITLI İSTİHDAMIN ARTIRILMASI YÖNÜNDE ATILAN ADIMLAR BAŞARILI SONUÇLAR VERDİ"



Madencilik sektörünü istihdam boyutuyla da ele alan Bakan Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre; madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe sigortalı çalışanların toplam zorunlu sigortalılar içindeki payı 2022 yılında yüzde 0,94 iken, 2024 yılında bu oran yüzde 0,88 olarak kayıtlara geçmiştir. Öte yandan, sektörün kayıt dışı istihdam oranının 2014 yılından itibaren sürekli bir düşüş eğiliminde olduğu ve 2023 yılı itibarıyla minimum seviyeye ulaştığı görülmektedir. Bu eğilim, sektörde kayıtlı istihdamın artırılması yönünde atılan adımların başarılı sonuçlar verdiğini açıkça göstermektedir" diye konuştu.

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"MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE EĞİTİM VE SERTİFİKASYON ÇALIŞMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI GEREKMEKTEDİR"



İstihdam açısından diğer bir önemli konunun sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde madencilik sektörünün çevre ve iş güvenliği mevzuatına tam uyum sağlaması olduğunu söyleyen Işıkhan, "Bu doğrultuda, çevre ve iş güvenliği bilincinin artırılması, eğitim ve sertifikasyon çalışmalarının yaygınlaştırılması ve iş sağlığı ve güvenliğinin etkin yönetimi amacıyla madenciliğe özgü kurumsal altyapının daha da güçlendirilmesi gerekmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

"BELİRLEDİĞİMİZ HEDEFLERİN, MADENCİLİK SEKTÖRÜNÜN GÜVENLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÜRETİM PRATİĞİ İLE FAALİYETLERİNE KATKI SUNACAK"

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Işıkhan, stratejilerinin yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerine uyum sağlanmayı hedeflerken, aynı zamanda iş gücü piyasalarındaki yapısal sorunlara çözüm üretmeyi ve istihdamı artırmayı hedeflemek olduğunu aktararak, "Ulusal İstihdam Stratejisi çerçevesinde belirlediğimiz hedeflerin, madencilik sektörünün; çevreye duyarlı, güvenli ve sürdürülebilir bir üretim pratiği ile faaliyetlerine devam etmesine değerli katkılar sunacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Program, Bakan Işıkhan'ın konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.