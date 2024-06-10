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Bakan Işıkhan: İşsizlik 11 yılın en düşük seviyesinde

10.06.2024 - 12:31 | Son Güncelleme :
Bakan Işıkhan: İşsizlik 11 yılın en düşük seviyesinde | Ekonomi Haberleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Ekonomimiz istihdam üretmeye devam ediyor. İşsizlik oranımız son 11 yılın en düşük seviyesinde. Son 12 aydır tekli hanelerde gerçekleşen işsizlik oranı; bir önceki aya göre 0,1 puan azalış ile %8,5 seviyesinde gerçekleşti" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:

Ekonomimiz istihdam üretmeye devam ediyor. İşsizlik oranımız son 11 yılın en düşük seviyesinde. Son 12 aydır tekli hanelerde gerçekleşen işsizlik oranı; bir önceki aya göre 0,1 puan azalış ile %8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 18 bin kişi, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 484 bin kişi azaldı. İstihdamı destekleyen politikalarımızın sonuçlarını her geçen gün daha iyi şekilde görmeye devam ediyoruz. İstihdam sayımız 2024 yılı Nisan ayında; bir önceki yılın aynı ayına göre 983 bin artarak 32 milyon 618 bin kişi, istihdam oranı ise 1,1 puan artarak %49,5 oldu.

Son dönemlerde tarihi zirvelere ulaşan istihdam oranlarımızda gençlerin ve kadınların daha fazla pay aldığını da görüyoruz. Kadınlarda istihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,2 puan artış gösterdi. İşsizlik oranı ise aynı döneme göre 2,9 puan azaldı. OVP ve 12. Kalkınma Planımız doğrultusunda önümüzdeki dönemde de ekonomik istikrarı ve vatandaşlarımızın kalıcı refahını sağlayan politikalar ile istihdamı önceleyen adımlar atmaya devam edeceğiz.


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