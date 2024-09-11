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Bakan Işıkhan: İşgücü Uyum Programı'na 358 bin kişi başvurdu

11.09.2024 - 16:01 | Son Güncelleme :
Bakan Işıkhan: İşgücü Uyum Programı'na 358 bin kişi başvurdu | Ekonomi Haberleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "İşgücü Uyum Programı kapsamında yapılan başvuru sayısı 358 bin 937 kişiye ulaştı" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “29 Ağustos’ta tanıtımını gerçekleştirdiğimiz İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında yapılan başvuru sayısı 358 bin 937 kişiye ulaştı” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, burada yaptığı açıklamada İUP’ye yapılan başvuru sayılarına değindi.

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Açıklamasında istihdam dostu politikalarla çalışma hayatını güçlendirmeye devam ettiklerini aktaran Işıkhan, “29 Ağustos’ta tanıtımını gerçekleştirdiğimiz İşgücü Uyum Programı (İUP) sayesinde iş arayan vatandaşlarımızın çalışma hayatında ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriyi kazanmalarını sağlayacağız. İUP kapsamında yapılan başvuru sayısı 358 bin 937 kişiye ulaştı. Başvuruların yüzde 74,7’si (268 bin) kadınlar tarafından gerçekleştirildi” ifadelerine yer verdi.


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