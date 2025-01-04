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Bakan Işıkhan engellilere sağlanan desteği açıkladı

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#Vedat Işıkhan#Engelli#Destek
Bakan Işıkhan engellilere sağlanan desteği açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2025 11:01

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "2024'te işini kurmak isteyen engellilere 68,8 milyon lira destek sağladık" dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak en önemli hedeflerinin arasında kadın, genç ve engelli istihdamını artırmak olduğunu belirtti.

Işıkhan, paylaşımında şunları kaydetti:

"2024 yılında kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımıza 68,8 milyon TL destek sağladık. Eski hükümlü girişimci adaylarını ise 40,9 milyon TL destekten faydalandırdık. Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın istihdamını artırmak için 488 projeye 125,4 milyon TL kaynak sağladık. İŞKUR aracılığıyla istihdama, üretime, yatırıma güçlü destek sağlamaya devam edeceğiz."

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#Vedat Işıkhan#Engelli#Destek

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