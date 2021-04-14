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Bakan Ersoy'dan 'turizm sezonu' açıklaması

14.04.2021 - 10:29
Bakan Ersoy'dan 'turizm sezonu' açıklaması | Ekonomi Haberleri

Bakan Ersoy, "Hedefimiz mayıs ayı, salgını izleyip göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sezonunun ne zaman açılacağı ile ilgili, "Hedefimiz mayıs ayı, salgını izleyip göreceğiz. (Rusya'nın Uçuş Yasağı Kararı) Kararın etkilerini bu hafta itibarıyla görmeye başlarız, vakaların düşüşüne göre uçuş yasağının tarihi erkene çekilebilir. Turist sayısında 500 bine yakın düşüş olabilir, yaz rezervasyonlarında sıkıntı yok" dedi.


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