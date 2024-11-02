Bakan Ersoy'dan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı hakkında önemli açıklamalar

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Kültür Yolu Festivali'nin 16. durağı olan Antalya'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CNN TÜRK muhabiri Yağmur Yılman ve kameraman Can Şahiner'e tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci Garları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamasından satır başları şöyle

Geçen sene 11 şehirdi bu sene 16 şehir.

Hem turizmcilere hem de esnafa katkı sağlanıyor. etkinliklerin içeriğine zenginlik kattık. Festivali 35 şehre yaymak istiyoruz.

Amacımız kültür ve sanata kolay erişim.

Festival bitecek ama çocuk köyü devam edecek.

Festivali seneye 20 şehre çıkarıyoruz. 2026'da 25, 2027'de 30, 2028'de 35 şehir olacak.

HAYDARPAŞA VE SİRKECİ GARI NE OLACAK?

Projenin çalışması birkaç aydır gündemde ama biz yıllardır çalışıyoruz. İstanbul'un konumuna baktığınız zaman Asya ve Avrupa kültürlerinin birleşme noktası bir köprü noktasında. Bütün bu kültürleri birleştirecek ev sahipliği yapacak bir etkinlik merkezine ihtiyaç var. Haydarpaşa ve Sirkeci Garı yüzyıldan fazla süredir tren ve gar olarak işletilmiş. Projenin içinde tren olacak, kültür sanat olacak, millet bahçesi olacak asla AVM ve otel olmayacak. Bunu özelikle belirtiyorum AKM'yi de yaparken çok fazla spekülatif iddialarda bulunmuşlardı. Sonra ne oldu hepimizin gururla gösterdiği dünyanın en önemli kültür merkezlerinden birisine sahip olduk. Ekim 2026'da dünyada örnek gösterilen bir kültür vadisine içinde her türlü kültür etkinliği içinde sanatın da olduğu millet bahçesinin de olduğu çok önemli bir cazibe noktasını 2026 yılında İstanbullulara hediye etmek istiyoruz.