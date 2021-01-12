Bakan Ersoy turizm sezonunun başlayabileceği tarihi açıkladı | Ekonomi Haberleri

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Etkinlikler Mart ayı itibariyle başlayabilir. Turizm sezonunun Nisan'da başlayacağını umuyoruz” açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin rakiplerine göre turizmde büyük bir başarı kaydettiğini ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mart ayı itibariyle etkinliklerin başlayacağını duyurdu. Vaka sayılarındaki düşüşe göre doluluk oranlarının belirleneceğini bildiren Ersoy, Türkiye’nin turizm sektöründe rakip ülkelere göre daha iyi bir performansla sezonu kapattığını kaydetti. Türkiye’nin turizm konusunda en etkili ve yoğun reklam yapan ülke olduğunu açıklayan Ersoy, 2019 yılında hayata geçirilen Turizm Geliştirme Ajansı’nın dünyada bu işi en iyi yapan ajans olduğuna dikkat çekti. Alınan tedbirler sayesinde önce açıkların kapatıldığını, ardından ortaya iyi bir iş çıkarıldığını kaydeden Ersoy, ‘Güvenli Turizm Belgesi’nin birçok ülkede örnek oluşturduğunu söyledi.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde turizm faaliyetlerinin çok yönlü olarak sürdürüldüğünü belirten Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde 81 ilin tanıtım destinasyonu ve içerikleri oluşturularak tek sesliliğe geçileceğini açıkladı. Turizmin 81 ile yayılması için çalışmalarda sona yaklaşıldığına dikkat çeken Ersoy, alanında uzman bir ekibin görevi başında olduğunu kaydetti. Ülkenin turizm potansiyelinin tanıtımında ülkelerin tercihlerine göre bir tanıtım programı hazırlandığını aktaran Ersoy, bu kapsamda geçtiğimiz yıl dünyanın dört bir yanından youtuber, editör, sosyal medya fenomenlerinin Türkiye’de ağırlandığını, bu sayının 3 binli rakamlara çıkarılarak Türkiye'nin organik tanıtımının reklam tanıtımının önüne çıkaracağını ifade etti.

Bu sene turizmde V çıkışı beklendiğini belirten Bakan Ersoy, "Vaka sayısı hızla aşağıya iniyor. Türkiye kırmızı destinasyondan çıkıp güvenli konuma geliyor. Bu hafta itibariyle aşılama başlayacak. Mart ayında iki binli rakamların altına ineriz. Bu süreçler içinde binli rakamlara ineriz, Nisan ayı itibariyle biz sezonun açılacağına inanıyoruz. 2019 rakamlarını 2021 de yakalama şansımız yok 23, 3 milyar doları geçeceğimizi umuyoruz. Bu yıl Tatara yılıydı 2021 yılında Patara yılına devam ediyoruz. Etkinliklerle Patara’yı ön plana çıkaracağız” dedi.

Dijital yapılan çalışmalara olan ilginin oldukça fazla olduğunu aktaran Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi’nin yüzde 80’inin tamamlandığını söyledi. Atatürk Kültür Merkezi’nin 24 saat yaşayacak bir merkez olarak planlandığını ifade eden Ersoy, geçtiğimiz aylarda yeniden ziyarete açılan Galata Kulesi’nin Topkapı Sarayı’ndan daha çok ziyaretçisi olduğunu söyledi.

Türkiye’de restorasyonlarda kademeli açılış sistemine geçildiğini böylelikle turistlerin ziyaretçi ayağının kesilmediğini belirten Ersoy, ”Bodrum Kalesi’nin üçüncü etabının 2021 Mayıs ayında tamamlanacağını açıkladı. Sümela Manastırı'nda profesyonel dağcıların ekip içerisinde yer aldığını bildiren Ersoy, restorasyon tamamlandığında daha önce hiç ziyarete açılmamış olan üçüncü etabında 2021 yılında tamamlanarak ziyaretçilerine açılacağını belirtti.

4 bin 400 eserin Türkiye’ye getirildiğini anlatan Ersoy, dünyanın en büyük ve en etkili Havalimanı müzesinin Türkiye’de olduğunu hatırlattı. Müzenin ülkenin tanıtımında önemli bir potansiyeli olduğunu söyleyen Ersoy, müzelerin dijital ortama taşınmasıyla 12 milyondan fazla ziyaretçinin müzeleri online ziyaret ettiğini belirtti.

Ersoy, "UNESCO dünya miras listesi bir genel tanım. somut olmayan kültürel miras 18 taneyi bulmuştu, bu sene Aralık ayında 2 tane daha UNESCO tarafından tescil edildi. Bir tanesi mangala bir tanesi de minyatür sanatı. Sayısı 20ye çıktı. Ayrıca 2018 yılında listeye alınan Göbeklitepe’yle birlikte UNESCO dünya listesi varlık sayımızı 18’e çıkardık. Biz yeni Göbeklitepe’lere hazır olalım projeyi çok büyütüyoruz, birkaç ay sonra siz detaylı açıklamayı yapacağız. Araştırmalar tamamlasın bölgede birkaç kazı daha yapacağız, muhtemelen Urfa bölgesi. Mısır Piramitleri neyse Urfa belgesi bizim için oldukça değerli. 2021’de en etkili arkeolojik kazılar orda gerçekleşmiş olacak zaten başladı. Dünyaya ses getiren projelerden biri olacağını düşünüyorum. Yine Malatya’daki Aslantepe miras kurulu toplantısına hazır hale getirildi. Muhtemelen 19'uncu miras listemiz olarak hayata geçer diye düşünüyorum" dedi.

Ersoy toplantının ardından medya temsilcilerinin sorularını yanıtladı. Türkiye’nin uluslararası trafik kurallarına uyacağını bildiren Ersoy, "Dünya bir karar alırsa en hızlı karar alan biz olacağız. Dünya ne karar alırsa; bizim hızımız teknolojimiz buna yeter korona virüs tedbirlerinin bilim kurulunun kararları çerçevesinde alındığını kaydetti. Korona virüs tedbirlerinin Bilim Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda belirlendiğini belirten Bakan Ersoy, 30 bin 744 sanatçıya Ocak ayı itibari ile sanatçı ödemelerinin başlayacağını da açıkladı. Toplantının ardın Bakan Ersoy medya temsilcileriyle birlikte müzeyi gezdi.

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