Bakan Elvan'dan G-20 toplantısına ilişkin paylaşım | Ekonomi Haberleri

Bakan Elvan, G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında, salgınla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine vurgu yapıldığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, çevrimiçi gerçekleşen yılın ilk G-20 toplantısına ilişkin Twitter hesabından G20Italy etiketiyle şu paylaşımda bulundu: "Salgınla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine vurgu yaptık. Güçlü bir küresel ekonomik toparlanma için atılacak adımları ele aldık. Ülkeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması için kararlılığımızı ortaya koyduk"

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