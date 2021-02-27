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Bakan Elvan'dan G-20 toplantısına ilişkin paylaşım

27.02.2021 - 13:55
Bakan Elvan'dan G-20 toplantısına ilişkin paylaşım | Ekonomi Haberleri

Bakan Elvan, G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında, salgınla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine vurgu yapıldığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, çevrimiçi gerçekleşen yılın ilk G-20 toplantısına ilişkin Twitter hesabından G20Italy etiketiyle şu paylaşımda bulundu: "Salgınla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine vurgu yaptık. Güçlü bir küresel ekonomik toparlanma için atılacak adımları ele aldık. Ülkeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması için kararlılığımızı ortaya koyduk"


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