Bakan Elvan: Yüksek enflasyon en önemli sorun | Ekonomi Haberleri

* KGF destekli iki yeni mekanizma devreye girecek

* Ödeme sıkıntısı çeken firmalar için yeniden yapılandırma konusunda çalışma yapıyoruz

* Yüksek enflasyon önümüzdeki en önemli sorun

Hazine Bakanı Lütfi Elvan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bakan Elvan, “Yüksek enflasyon önümüzdeki en önemli sorun” şeklinde değerlendirdi.

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