Bakan Elvan: Yüksek enflasyon en önemli sorun | Ekonomi Haberleri

Bakan Elvan: Yüksek enflasyon en önemli sorun
Bakan Elvan, “Yüksek enflasyon önümüzdeki en önemli sorun” şeklinde değerlendirdi.
Hazine Bakanı Lütfi Elvan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
* Yıl sonu büyümesinin hedefin üzerinde olma ihtimali yüksek
* Yüksek enflasyon önümüzdeki en önemli sorun
* Gerekmesi halinde makroihtiyati tedbirleri uygulayacağız
* Vergi usul kanununda önemli değişiklikler yapacağız
* Ödeme sıkıntısı çeken firmalar için yeniden yapılandırma konusunda çalışma yapıyoruz
* KGF destekli iki yeni mekanizma devreye girecek
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