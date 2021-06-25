Bakan Elvan: İkinci çeyrekte çift haneli büyüme bekliyoruz | Ekonomi Haberleri

Bakan Elvan; "Aşılama konusunda son haftalarda önemli bir ivmelenme söz konusu, bu durumun çok kısa sürede turizm başta olmak üzere hizmetler sektörüne canlanma getireceğini düşünüyorum. İkinci çeyrek için çift haneli bir büyüme rakamı bekliyoruz. İkinci çeyrekte yüzde 20'lerde büyüme bekliyoruz" şeklinde değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Gaziantep İş Dünyası İle Buluşma programında önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Elvan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Gaziantep son 15 senede ihracat hacmini 8 kat artırabilmiş. Bu başarılı performans başlı başına, şehrin dinamizmini, enerjisini ve gelecekte yapabileceklerini çok net gösteriyor.

Oldukça zorlu geçen bir yılın ardından küresel aktivite toparlanmaya başladı. Hizmetler sektörü zayıf performans gösteriyor. Sektörel iyileşme tabana yayılmış durumda değil. Ekonomik aktivite canlı da olsa salgın döneminin getirdiği bir takım yapısal sorunlar da var, bunlardan birisi küresel enflasyon baskısı. Olağanüstü parasal genişleme, kuraklık, salgınla artan stoklama eğilimi ve tedarik zincirindeki aksamaların etkisiyle tüm dünyada emtia fiyatları artmaya başladı. Gelişmeler para politikaları üzerinde baskı unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Fed tarafından sözlü iletişim ile aktarılan bir cümle bile ani bir dalgalanmaya yol açabiliyor. Hizmet sektörünün zayıf seyretmesi istihdam üzerinde baskı yaratıyor. Süreç boyunca salgından etkilenen tüm kesimler için tedbirler aldık. Tedbirler konusunda ilave adımlar atmaya devam edeceğiz. Aşılama konusunda son haftalarda önemli bir ivmelenme söz konusu, bu durumun çok kısa sürede turizm başta olmak üzere hizmetler sektörüne canlanma getireceğini düşünüyorum. İkinci çeyrek için çift haneli bir büyüme rakamı bekliyoruz. İkinci çeyrekte yüzde 20'lerde büyüme bekliyoruz.

Şubat yaptığımız düzenlemelerin de etkisiyle altın ithalatında önemli yavaşlama görmeye başladık, iç talebin kontrollü devam etmesi ve turizm gelirlerinin artması şartıyla cari açık tarafında bu sene sorun görmüyoruz. Bu sene için milli gelire oranla %3,5'luk bir bütçe açığı hedefi ortaya koyduk. Mali alanı vatandaşlarımız için kullanmaktan asla çekinmeyeceğiz, bunu yaparken de orta vadeli hedeflerimizden sapmayacağız. Büyüme, ödemeler dengesi ve kamu maliyesi tarafı olumlu sinyaller veriyor, sorun enflasyonda ve döviz kurunun oynaklığında.

Ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrarı, fiyat istikrarı olmaksızın büyüme ve refah artışından bahsedemeyiz. Yatırım için daha az belirsizlik, dolayısıyla fiyat istikrarı şart.

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