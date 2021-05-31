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Bakan Elvan büyüme rakamlarını değerlendirdi

31.05.2021 - 12:43
Bakan Elvan büyüme rakamlarını değerlendirdi | Ekonomi Haberleri

Bakan Elvan, "İlk çeyrekteki yüzde 7'lik büyümenin yüzde 56'sı net dış talep ve yatırımlardan geldi. Bu, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi" açıklamasında bulundu.

Bakan Elvan, bu yılın ilk çeyreğindeki yüzde 7'lik büyümenin yüzde 56'sının net dış talep ve yatırımlardan geldiğini belirterek, "Bu, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi" ifadesini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi. İlk çeyrekteki yüzde 7'lik büyümenin yüzde 56'sının net dış talep ve yatırımlardan geldiğini vurgulayan Elvan, şunları kaydetti: "Bu, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi. İstihdam oluşturan, gelir dağılımını iyileştiren ve istikrara odaklanan politikaları kararlılıkla uygulayacağız. Büyümenin finansman kalitesi önceliğimiz."


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