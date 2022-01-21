Bakan Dönmez: Zam yapılmamasının bütçeye maliyeti 150 milyar TL | Ekonomi Haberleri

Bakan Dönmez, AK Partili milletvekillerine yaptığı sunumda elektrik ve doğalgaz faturalarına gelen zamların nedenini 7 başlıkta anlattı.

Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış'ın haberine göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez zamların nedenlerini şöyle anlattı: “Bu yıl zamlar yaptık, siz de biz de etkilendik. Bunu size şöyle anlatayım, geçen seneki sübvansiyonu bu yıl yapamazdık. Bu sürdürülebilir değil. Eğer zamları yapmasaydık, bütçeye maliyeti yaklaşık 150 milyar TL olacaktı. Bu zamları yaptık ama kademeli sistemi getirdik, az kullanan az ödeyecek. Isınma yardımı olarak dar gelirli vatandaşlarımıza sağlanan kömür yardımı artık doğalgaz bedeli olarak da sunulabilecek.

7 BAŞLIKTA SEBEP

Bu fiyat artışlarına neler sebep oldu; salgının ardından gelen ekonomik toparlanmanın oluşturduğu güçlü talep artışı, üretimde yaşanan aksaklıklar, navlun maliyeti başta olmak üzere tedarik ayağındaki sıkıntılar, yeşil enerji dönüşümü kapsamında hidrokarbona yönelik yatırımların azalması, mevcut yenilenebilir enerji kapasitesinin talebi karşılayamaması, Avrupa ülkelerindeki depolama tesislerinde yeterince doğalgaz bulunmaması, uluslararası siyasi krizler.2021 yılında ülkemiz elektrik fiyat ortalaması 47 Euro seviyesinde olup, Almanya-Fransa-İtalya’ya göre 50-80 Euro daha düşüktür. Danimarka, Birleşik Krallık ve Belçika en pahalı elektrik kullanan ülkeler arasında yer alıyor. Avrupa’da bin metreküp doğalgazın ortalama fiyatı 2020 yılında 115 dolar iken, 2021 yılında 570 dolara çıktı. Dünyada doğalgazı en pahalı kullanan ülkeler İsveç, Danimarka ve Hollanda’dır. “ Milletvekillerinin icra takibindeki elektrik borçlarında faizin silinmesi ve ana para üzerinden ödeme yapılması talebine ise Bakan Dönmez, bu konuda çalışma yapılacağını söyledi.

AVRUPA İLE VERGİ KIYASLAMASI

Sunumda, Avrupa’nın elektrik ve doğalgazdan alınan dağıtım ile vergi oranları şöyle aktarıldı:“Türkiye’de elektrikten yüzde 66.5 oranında enerji bedeli, yüzde 15.3 dağıtım bedeli, yüzde 18.2 vergi alınırken, Avrupa’da ise yüzde 51.1 enerji bedeli, yüzde 24,4 dağıtım bedeli, yüzde 24.5 vergi alınıyor. Doğalgazda ise Türkiye’de yüzde 68.6 enerji bedeli, yüzde 15,3 dağıtım bedeli ile yüzde 16,1 vergi alınırken, Avrupa’da yüzde 55 enerji bedeli, yüzde 22 dağıtım bedeli ve yüzde 23 ise vergi alındığı görülüyor.