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Bakan Dönmez: Elektrikte kademeli tarife değişebilir

26.01.2022 - 09:12 | Son Güncelleme :
Bakan Dönmez: Elektrikte kademeli tarife değişebilir | Ekonomi Haberleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önceki akşam Habertürk TV’de katıldığı programda enerji gündemi üzerine açıklamalarda bulundu.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; kademeli tarife sonrası çok sayıda vatandaş son aya ait elektrik faturasının yüzde 100’ün üzerinde zamlı olarak geldiğinden şikayet etmişti. Enerji uzmanlarına göre kademeli tarifedeki 150 kilovatsaatlik baraj küçük bir evin sadece beyaz eşya kullanımı ile aşılıyor ve bu durumda vatandaş kabarık bir fatura ile karşılaşıyor.

‘HEP AYNI KALMAYACAK’

150 kilovatsaatlik barajın değişebileceğini söyleyen Enerji Bakanı Dönmez, “Bu ilk defa yıl başında başladığımız bir uygulama. Bu yıl içinde, belki 6 ayda da olabilir, biz verileri alacağız. Burada vatandaşımızın 150 kilovatsaat altında kalan tüketimleri ne kadar, kaç hanemiz 150 kilovatsaatin altında kalmış, kaç hanemiz birinci kademenin üstüne çıkmış. Bu verileri alacağız, değerlendireceğiz. Hakikaten bir ihtiyaç varsa burada tekrar bir miktar değişikliğine gidebiliriz. 150 kilovatsaat dedik bundan sonra hep 150 kilovatsaat gidecek diye bir kaidemiz yok. Şubatta bu kademeli uygulamanın ilk etkilerini almış olacağız. Zaman içinde de oturup burada bir ihtiyaç varsa tabii güncellenebilir” ifadelerini kullandı.

ÖNCELİK KONUTLAR

Dönmez, bu haftanın en önemli konularından biri olan ve İran ile yaşanan doğalgaz krizine de değindi. Krizin en kısa sürede çözüme kavuşturulması ile çalışıldığını belirten Dönmez, “Karşı tarafa da bunu ilettik. Ülkemizin içinde bulunduğu yoğun kış şartları itibariyle. Benzer hava koşulları İran’ın batı tarafında da mevcut. Orada da çok ciddi gaz tüketiminin olduğu bir dönem. Bizim burada önceliğimiz konutlar, işyerleri. Bunların yoğun kış şartları altında gazsız kalmasını arzu etmeyiz. O açıdan ilk etapta sanayi ve iş verenlerimizle temasa geçmek suretiyle bu 10 günlük süreci biraz fedakarlık yaparak nasıl atlatabiliriz bunun planlamasını yaptık.

Kış aylarının başlamasıyla bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de depolardan bir miktar kullanılmaya başlandı. Bugün itibariyle 81 ilin 73’ünde geçmiş yıllarda olmayan tüketim bir söz konusu. İran’daki sorunu aşınca burayı daha rahat çözmüş olacağız. Bu süreçten daha az etkilenecek sanayi kuruluşlarıyla yaptık bu planlamayı. Sanayi kesimini birkaç günlük kısıntıyla yöneterek, vatandaşa etkisini hissettirmemeye gayret ediyoruz” şeklinden konuştu. Öte yandan Botaş yetkililerinin gaz kesintisini görüşmek üzere Tahran’a gittiği belirtildi.


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