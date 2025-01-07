Bakan Bolat'tan Suriye mesajı

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bolat'ın, ekonomi ve ticaret alanında faaliyet gösteren 16 oda ve STK yetkilileriyle Ticaret Bakanlığı'nda Suriye'ye ilişkin istişare toplantısı yaptığı bildirildi.

Görüşmede, kardeş ülke Suriye'nin yeniden yapılanması, imarı, ekonomi ve ticaretinin güçlendirilmesi için iş dünyası ve Türkiye'nin yapabileceklerine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğunun aktarıldığı açıklamada, "Toplantıda, Suriye'deki yeni dönemde en büyük önceliğimizin bu ülkede güven ve huzuru tesis eden, sürdürülebilir milli birliğin ve devlet yapılanmasının en yakın zamanda tesis edilmesi olduğunun altı çizildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Suriye'nin 13 yıllık zorlu bir süreçten geçtiğine de dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Suriye halkının yanında olan ve yaklaşık 3,5 milyon Suriyelinin katliamdan kurtulması için ev sahipliği yapan ülkemizin, yeni dönemde de siyasi ve ekonomik istikrar ortamının oluşmasında güçlü işbirliği yapması gerektiği konusunda Bakanlığımız ile oda ve STK başkanlarımız mutabık kaldı. Toplantıda, iç savaşta Suriye'nin alt ve üstyapısının çok ciddi zarar gördüğü, bu çerçevede Suriye halkının içinden geçtiği zorlukların farkında olarak yeni dönemde ticaret, yatırım ve yeniden imar konularında kardeşlik hukuku ve insani yardım boyutuna da büyük önem verileceği vurgulandı."