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Bakan Bolat'tan Moody's değerlendirmesi

20.07.2024 - 12:09 | Son Güncelleme :
Bakan Bolat'tan Moody's değerlendirmesi | Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanı Ömer Bolat "Artan kredi notları, doğru yolda ilerlediğimizi tescil etmektedir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini değerlendirerek, makroekonomik göstergelerdeki olumlu gelişmelerin ümit verici olduğunu, artan kredi notlarının ülkenin doğru yolda ilerlediğini tescil ettiğini bildirdi.

Bolat, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Hükümetin uyguladığı maliye, para ve ticaret politikalarıyla alınan tedbirlerin, her alanda olumlu sonuçlar vermeye devam ettiğini belirten Bolat, "Nitekim dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 11 yıl aradan sonra ve ilk kez 2 basamak birden artırdı, not görünümünü pozitif tuttu." ifadesini kullandı.

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Bolat, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings'in martta, Standard & Poor's'un da mayısta Türkiye'nin kredi notunu artırdığını, not görünümünü pozitife yükselttiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Artan kredi notları; yüksek ekonomik büyüme performansı, azalan işsizlik oranı, yükselen döviz rezervleri, artan ihracat, azalan dış ticaret açığı ve cari işlemler açığı, hızla düşen CDS primi ve benzeri makroekonomik göstergelerdeki olumlu gelişmeler ümit verici olup, doğru yolda ilerlediğimizi tescil etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu büyük başarıda emeği geçen Cumhurbaşkanı Yardımcı'mız, Hazine ve Maliye Bakanı'mız ve tüm bakan arkadaşlarımızı, bürokrat arkadaşlarımızı tebrik ediyorum."


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