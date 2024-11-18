Bakan Bolat'tan Irak'la ticaret açıklaması

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2 hafta sonra Türkiye-Irak Ekonomi ve Ticaret Ortak Komite (JETCO) toplantısının ilkini Türkiye'de gerçekleştireceğiz." dedi.

Bolat, Irak'ın başkenti Bağdat'ta, "Türkiye-Irak Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı ile B2B Görüşmeleri" kapsamında gerçekleştirilen "Irak Genel Ticaret Heyeti" programında konuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) heyetlerinin bulunduğu etkinliğin iki ülke açısından önemine değinen Bolat, Irak ile ekonomik ilişkilerin son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Irak'ın Türkiye'nin ikinci evi olmasından dolayı, burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bolat, "Türkiye ile Irak arasındaki ilişkiler çok uzun yıllara dayanan köklü ilişkiler. Son 50 yılda bu ilişkilerde, ekonomi, ticaret, enerji, yatırım, turizm, müteahhitlik çok önemli rol almıştır. Türkiye'nin Irak'la ekonomik ilişkileri bir sektör ya da bir ürün grubuna bağlı değildir, ekonominin neredeyse tamamını kapsayan çok geniş bir ilişkiler ağıdır. Bu nedenle Türkiye-Irak ekonomik ilişkileri Türkiye ekonomisi açısından ilk üçe girmektedir, eminim Irak tarafında da Türkiye ile ilişkiler ilk üçe girer." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a tarihi bir ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatan Bolat, bu ziyaretin çok önemli somut çıktıları olduğunu, çok sayıda anlaşma imzalandığını dile getirdi.

Bolat, şunları kaydetti:

"Bu anlaşmalardan biri de Türkiye ile Irak arasında Ticaret Bakanlığının sorumlu olduğu Türkiye-Irak Ekonomi ve Ticaret Ortak Komite (JETCO) kurulması anlaşmasıydı. Kıymetli meslektaşım (Irak Ticaret Bakanı) 2 hafta önce İSEDAK toplantısında İstanbul'da bizim misafirimizdi. İnşallah 2 hafta sonra JETCO toplantısının ilkini Türkiye'de gerçekleştireceğiz. İkili ekonomik ilişkilerimizdeki bütün konuları çok derinliğine ele alacağız, varsa bazı konular onları da inşallah çözümleyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve Irak Cumhurbaşkanı, Irak Başbakanı'nın aralarındaki güçlü bağlar ve görüşme trafiği ülkelerimiz arasındaki siyasi, enerji, savunma, askeri, içişleri, ekonomi, bütün alanlarda konuları ele alma fırsatı vermektedir."

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"(IRAK'LA TİCARET) BİZ BU TİCARETİN ORTAKLIK VE KAZAN KAZAN TEMELİNDE OLMASINA DİKKAT EDİYORUZ"

Bolat, "Bizim açımızdan Irak yaklaşık 20 milyar dolarlık toplam ticaretimizin olduğu üçüncü büyük ticaret ortağımız konumundadır. Ve biz bu ticaretin her zaman ortaklık ve kazan kazan temelinde olmasına dikkat ediyoruz." dedi.

Irak'ın Dünya Ticaret Örgütü ile olan üyelik müzakerelerinde Irak'ı desteklediklerini anlatan Bolat, son zamanlarda bazı Türk ürünleri ile alakalı konuları da JETCO toplantısında çözeceklerini bildirdi.

Bakan Bolat, Türk müteahhitlerinin tüm dünyada gerçekleştirdiği projeler ve başarıları hakkında bilgi verdi.

Irak'ın altyapısında, üst yapısında, ulaştırmada, enerjide, sulama kanallarında, hastane yapımında Türk müteahhitlerinin başarılı inşaat ve proje örnekleri ortaya koyduğunu vurgulayan Bolat, Türk müteahhitlerin Irak'ın ülkenin gelişmesinde, modernleşmesinde, güçlü bir ekonomiye sahip olmasında büyük katkı sağladığına işaret etti.

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Irak'ın Türk müteahhitlerinin projeler kazandığı üçüncü ülke konumunda bulunduğunu belirten Bolat, Irak'ın kendisinin geliştirip büyüttüğü Büyük Kalkınma Yolu Projesi'nde de Türkiye'nin Irak'la aynı görüşte olduğunu aktardı.

Bolat, söz konusu projenin Irak ekonomisi açısından çok önemli bir proje olduğunu belirterek, "Bu çok önemli bir kalkınma projesidir. Biz de inşallah bu projenin bir parçasıyız, güçlü bir parçası olmaya devam edeceğiz." dedi.

"TİCARET ARTTIKÇA, MÜTEAHHİTLİK ARTTIKÇA TÜRKİYE'DEN IRAK'A YATIRIMLAR DA ARTMAKTA"

İki ülke arasında turizmde artan bir trafik bulunduğunu aktaran Bolat, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bir milyondan fazla Irak vatandaşını Türkiye'de turizm, eğitim ve sağlık için ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'nin sağlıkta ve eğitimdeki güçlü, başarılı kuruluşları Irak halkı için ve Iraklı öğrenciler için her zaman için katkı vermeye, ev sahipliği yapmaya hazır. Bunun yanında ticaret arttıkça, müteahhitlik arttıkça Türkiye'den Irak'a yatırımlar da artmaktadır. Bu noktada yarım milyar dolara yakın, yüzlerce Türk firması artık Irak'ta yatırım yapıyorlar, istihdam ediyorlar, üretim kazandırıyorlar. Bu yatırımlar iki ülke arasındaki ticaret hacmine de önemli katkılar vermektedir. Aramızda geçen nisan ayında imzaladığımız Yatırımların Korunması ve Teşviki Anlaşması ile Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması'nın en kısa zamanda yürürlüğe girmesiyle ekonomik ilişkilerimiz çok daha hızlı bir noktaya gelecektir. Geçen yıl geldiğimizde Irak'ın hem üç yıllık bütçesini hem de yatırımlar bütçesini hazırlayıp parlamentoda onaylamasından geçirmesinden büyük bir memnuniyet duymuştuk. Irak artık siyasette, ekonomide güçlü bir istikrarla yoluna devam edecektir, daha da büyüyecektir. Biz de Türkiye olarak tarihi komşusu olarak bundan büyük bir memnuniyet duyarız. Hep birlikte inşallah ekonomilerimizi ve halkımızın refahını güçlendireceğimiz daha esenlik dolu günlere ulaşacağız."

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Bakan Bolat, açılış konuşmalarının ardından Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al-Greyri ile birlikte fuaye alanında bulunan Türk ve Iraklı firmaları ziyaret etti.

İki ülke ilişkileri açısından katılımcılarla görüş alışverişinde bulunan iki bakan, firmaların taleplerini ve önerilerini dinledi.

Bakan Bolat, etkinliğin ardından Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ve Kalkınma Yolu Projesinin ele alındığı görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.