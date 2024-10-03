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Bakan Bolat'tan enflasyon değerlendirmesi

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#Enflasyon#Ömer Bolat#Politika Faizi
Bakan Bolattan enflasyon değerlendirmesi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 13:23

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, enflasyon oranının 4 ayda yüzde 26.5 düştüğünü belirterek, “Son 3 yıldan bu yana ilk kez TÜFE enflasyon oranı Merkez Bankası politika faizinin altında kalmıştır” dedi.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bir dizi temaslarda bulunmak, TEKNOFEST'e katılmak ve iş adamları ile bir araya gelmek için Adana'ya geldi. Programına Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret ederek başlayan Bakan Bolat, daha sonra AK Parti'nin düzenlediği “Türkiye Buluşmaları” programına katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Bolat, TÜİK tarafından bugün enflasyon rakamlarının açıklandığını hatırlatarak, “TÜFE aylık yüzde 2.97, yıllık bazda ise yüzde 49.38 olarak gerçekleşti. Son 3 yıldan bu yana ilk kez TÜFE enflasyon oranı Merkez Bankası politika faizinin altında kalmıştır. 4 ayda TÜFE enflasyonda yüzde 26.5 puanlık bir azalma başarılmıştır” diye konuştu.

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#Enflasyon#Ömer Bolat#Politika Faizi

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